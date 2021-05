METEO WEEKEND – Anticiclone in arrivo con SOLE e TEMPERATURE in aumento ma nel WEEKEND è in arrivo un nuovo PEGGIORAMENTO. Ecco la TENDENZA

Goccia fredda sulla penisola balcanica porta aria fresca sull’Italia

Nella giornata odierna avremo una goccia fredda che si è andata ad isolare e si trova posizionata tra la Penisola Balcanica e l’Europa orientale, facendo cosi confluire aria fresca sul nostro Paese dai quadranti nord-orientali, con temperature sotto la media e instabilità sui rilievi. La giornata odierna si appresta ad essere per lo più stabile con cieli soleggiati su gran parte dell’Italia ma non mancheranno nubi e locali precipitazioni lungo la catena alpina e appenninica ma anche su Basso Lazio, Calabria e Sicilia orientale

Domani tempo stabile e soleggiato

Nella giornata di domani, con la goccia fredda che inizierà a muovere lentamente verso levante, le condizioni meteo sul nostro Paese tenderanno a migliorare ulteriormente. In mattinata avremo tempo asciutto e prevalenza di cieli sereni mentre dalle ore pomeridiane, a causa dell’attività convettiva avremo un aumento della nuvolosità sui settori a ridosso dei rilievi, con locali acquazzoni su Alpi centro-occidentali e Appennino settentrionale, specie durante le ore pomeridiane. In serata cieli ancora nuvolosi lungo l’arco alpino con isolate precipitazioni, nuvolosità in aumento anche sulla Sardegna con piogge che inizieranno a cadere durante la notte e delle velature sono in arrivo sulle regioni tirreniche.

Mercoledì con piccola perturbazione in transito

Nella giornata della Festa della Repubblica un minimo in quota di provenienza atlantica arriverà sul Mediterraneo centrale abbastanza indebolito. Tale minimo porterà un aumento della nuvolosità sulle Isole Maggiori e sulle regioni tirreniche. Su Sardegna e Sicilia sono previste piogge che a tratti potranno essere anche intense e qualche pioggia cadrà anche sulla Calabria meridionale. Anche le regioni del Nord saranno influenzate dal minimo in quota, con nuvolosità in aumento specie al Nord-Ovest e piogge lungo tutto l’arco alpino. Nelle ore pomeridiane qualche pioggia sarà possibile anche sulle coste tirreniche. A partire dalla serata le condizioni meteo tenderanno gradualmente a migliorare. Vediamo ora la tendenza meteo per la seconda parte della settimana fino al weekend.

