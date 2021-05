METEO ITALIA: vasto anticiclone in arrivo ma permarranno alcune insidie

Goccia fredda nei pressi dell’Italia e temperature sotto media

L’ultimo giorno di maggio si apre con una goccia d’aria fredda in quota presente tra Europa orientale e Balcani. Questa condiziona in parte anche le condizioni meteo in Italia portando per lo più clima fresco con temperature di qualche grado sotto le medie. Non mancheranno comunque nelle prossime ore locali acquazzoni in sviluppo soprattutto sulle Alpi, tra Abruzzo e Basso Lazio, su Basilicata, Calabria e Sicilia.

L’estate meteorologica inizia con qualche temporale, ecco dove

Primo giorno di giugno che segna anche l’inizio dell’estate meteorologica. La nuova stagione inizierà tutto sommato tranquilla sotto il profilo meteo in Italia anche se non mancheranno locali acquazzoni e temporali. In particolare durante le ore pomeridiane sarà soprattutto l’arco alpino a vedere la maggior probabilità di fenomeni. Situazione più incerta a seguire quando una blanda saccatura depressionaria in transito sul Mediterraneo potrebbe non solo mantenere condizioni meteo instabili sulle zone interne ma anche portando un veloce peggioramento sulle Isole Maggiori.

Nessuna ondata di caldo per ora in vista anche sul lungo periodo

Dando uno sguardo alle ultime uscite dei principali modelli quello che si nota per la prima decade di giugno, ma probabilmente per tutta la prima metà, è l’assenza di ondate di caldo significative. Le temperature dovrebbero infatti pian piano aumentare ma la dinamicità atmosferica potrebbe portare ancora qualche peggioramento meteo. I valori di temperatura oscillerebbero dunque attorno alle medie del periodo senza però particolari anomalie positive. Insomma, un inizio d’estate piuttosto tranquillo.

