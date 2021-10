METEO – WEEKEND, ANTICICLONE in spinta, ma persiste qualche nota di MALTEMPO, ecco dove

Maltempo torna ad azionarsi sull’Italia

Dopo una breve fase di generica stabilità come quella di ieri, provocata da una timida quanto temporanea risalita dell’Anticiclone azzorriano, nella giornata odierna abbiamo osservato un nuovo peggioramento, come hanno evidenziato ed evidenziano tutt’ora le immagini satellitari e il radar meteorologico. L’instabilità si centra principalmente sul basso Tirreno, ma non mancano isolati rovesci sul resto del sud e su Marche e Appennino Tosco-Emiliano.

Prossimi giorni verso miglioramento, ma più freddo

Una saccatura di origine artico marittima, peraltro responsabile dell’innesco della presente perturbazione, lambirà nei prossimi giorni la nostra Penisola prima di traslare rapidamente verso il settore balcanico, coerentemente con lo spostamento del minimo depressionario. Questa situazione pertanto determinerà già dalla seconda parte di domani giovedì 14 ottobre un graduale miglioramento sull’Italia, con il freddo che tuttavia arriverà proprio in concomitanza dell’abbandono delle precipitazioni e sarà comunque piuttosto fugace.

Weekend, l’Anticiclone torna a spingere, ma occhio a residue infiltrazioni

Se il picco più freddo si registrerà proprio tra la notte di giovedì 14 e quella di venerdì 15 ottobre a partire dal weekend, stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo, l’Anticiclone azzorriano tornerà a spingere verso la nostra Penisola, con le condizioni meteo che risulteranno prevalentemente stabili. Tuttavia, persisteranno delle infiltrazioni di correnti più fresche e instabili provenienti proprio dal settore balcanico e che porteranno a qualche eccezione di maltempo, come vedremo nel prossimo paragrafo.

CONTINUA A LEGGERE.