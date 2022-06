METEO WEEKEND – Attenuazione del CALDO in ITALIA e forte MALTEMPO su alcune regioni. Ecco la TENDENZA

Penisola Italiana sotto un dominio anticiclonico

Salve e ben ritrovati cari amici del Centro Meteo Italiano. Mentre nella scorsa settimana il promontorio anticiclonico si trovava esteso tra Europa occidentale e Mediterraneo occidentale con l’Italia posizionata sul bordo orientale che permetteva infiltrazioni fresche ed instabilità pomeridiana anche lungo l’Appennino, ora il promontorio africano si sta affermando su tutto il bacino del Mediterraneo portando elevata stabilità sulla Penisola Italiana con fenomeni solo sulle Alpi.

Flusso umido sul Nord Italia porta anche piogge e temporali

Mentre sul Mediterraneo si sta affermando un promontorio di alta pressione, una saccatura atlantica si trova estesa fino alla Penisola Iberica. Un flusso di correnti umide oceaniche da sud-ovest verso nord-est andrà ad interessare nei prossimi giorni l’Italia centro-settentrionale portando molta nuvolosità in transito e formazioni di acquazzoni e temporali sulle Alpi con sconfinamenti verso le pianure specie su Piemonte e Lombardia. Piogge che comunque poco potranno fare rispetto alla siccità che si fa sempre più grave.

Giorni centrali della settimana con caldo intenso al Centro-Sud

Le saccatura atlantica oltre a spingere correnti umide verso l’Italia centro-settentrionale, favorirà anche la risalita di aria calda africana che porterà le temperature su valori di 6-8 gradi sopra la media specie sulle regioni centro-meridionali. Caldo che si fa sempre più intenso con massime oltre i 35°C sulle zone interne delle regioni centrali e fino a 40°C su quelle del Sud e delle Isole Maggiori, con possibile punte anche superiori. Di seguito la tendenza meteo per il weekend.

Weekend tra caldo e temporali

Gli ultimi aggiornamenti del modello americano GFS confermano per il weekend il transito di una saccatura in quota nord atlantica sull’Europa centro-occidentale, interessando parzialmente la Penisola Italiana e costringendo il promontorio africano ad abbassarsi temporaneamente di latitudine. Questo porterebbe piogge sparse con acquazzoni e temporali al Nord Italia, specie sulle Alpi e molta nuvolosità al Centro ma con tempo per lo più asciutto, anche se non si escludono dei fenomeni isolati soprattutto in Appennino. Sulle regioni centro-settentrionali questo porterebbe anche una attenuazione del caldo. Al Sud le condizioni meteo saranno più stabili, con della nuvolosità in transito alternata ad ampie schiarite e caldo ancora intenso. Ancora presto per scendere nei dettagli, vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti meteo sul nostro sito internet.

