METEO – WEEKEND con ACQUAZZONI e TEMPORALI al Centro-Sud, accompagnate dal CALO delle TEMPERATURE. La TENDENZA

Maltempo in arrivo sull’Italia centro-settentrionale e caldo al Sud

Come anticipato nei giorni scorsi, nella giornata odierna una saccatura depressionaria di origine atlantica è in arrivo sulla Penisola Italiana, portando maltempo e temperature in diminuzione. Al mattino le piogge interesseranno le regioni di Nord-Ovest con rovesci e temporali, localmente a carattere di nubifragio su Piemonte settentrionale e Varesotto. Nella seconda parte della giornata piogge e temporali in espansione al resto del settentrione e parzialmente sulle regioni centrali. Sulla Toscana si potranno avere temporali molto intensi e localmente a carattere di nubifragio. Al Sud e la Sicilia le condizioni meteo risulteranno più stabili, con prevalenza di cieli sereni e temperature che raggiungeranno i 37-38°C, localmente anche 40°C su Puglia e Basilicata.

Goccia fredda sul Nord Italia nei giorni centrali della settimana

La saccatura atlantica in arrivo oggi sull’Italia, nel corso delle ore si andrà ad isolare con nucleo freddo in quota. Nella giornata di domani e quella di giovedì la goccia fredda si troverà tra l’Italia del Nord e la Germania. In queste giornate il maltempo interesserà solamente le regioni settentrionali, specialmente sui settori alpini e prealpini. Al Centro e al Sud le condizioni meteo risulteranno più stabili, con tempo asciutto e cieli sereni o poco nuvolosi. Le temperature diminuiranno su tutta la Penisola e avremo massime inferiori ai 30°C su tutte le regioni centro-settentrionali e sotto i 35°C su quelle del Sud.

Venerdì maltempo al Centro-Nord

Stando agli ultimi aggiornamenti dei principali modelli matematici, nella giornata di venerdì la goccia fredda inizierà a spostarsi verso sud e nella seconda parte della giornata raggiungerà l’Italia centro-settentrionale. Al mattino avremo piogge e temporali su tutte le regioni settentrionali localmente anche intense. Nel corso delle ore pomeridiane il maltempo si sposta verso sud ed entro la serata raggiungerà tutte le regioni centrali. Anche qui avremo piogge sparse e temporali mentre delle residue piogge continueranno a cadere anche al Nord. Le temperature continueranno a diminuire, portandosi qualche grado sotto le medie del periodo. Vediamo ora la tendenza meteo per il weekend.

CONTINUA A LEGGERE