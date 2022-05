METEO – WEEKEND con ACQUAZZONI e TEMPORALI, possibile assaggio d’ESTATE la prossima settimana. La TENDENZA

Tempo instabile in Italia con piogge e temporali

Buongiorno e ben ritrovati cari amici del Centro Meteo Italiano. L’attuale situazione sinottica mostra una saccatura depressionaria estesa dall’Europa centrale verso il Mediterraneo, con una una goccia fredda in quota centrata sulla Sardegna. Questo porta condizioni meteo instabili sulla Penisola Italiana su gran parte delle regioni. Al mattino avremo piogge sparse al Nord e sulla Sardegna, con fenomeni anche intensi sulla Sardegna settentrionale, fenomeni più sporadici anche sulle regioni adriatiche. Nel corso delle ore pomeridiane instabilità in aumento con acquazzoni e temporali sparsi, in estensione anche alle regioni tirreniche.

Weekend con goccia fredda sull’Italia

Nel corso del weekend la goccia fredda risulterà ancora attiva e si muoverà verso levante portandosi tra Mar Tirreno e Mar Ionio. Questo porterà condizioni meteo ancora instabili sulla Penisola Italiana per tutto il fine settimana. Nella mattinata di sabato avremo piogge sparse, anche a carattere di rovescio, soprattutto al Sud e sulle Isole Maggiori, con dei fenomeni anche su Alpi e Appennini. Nel corso delle ore pomeridiane l’instabilità tenderà ad aumentare su tutte le regioni con acquazzoni e temporali sparsi, più asciutto su Emilia Romagna, Piemonte, Liguria, Toscana e Umbria. Nella giornata di domenica avremo ancora instabilità, con piogge al mattino al Sud e sulla Pianura Padana e nel corso delle ore pomeridiane acquazzoni e temporali sparsi su tutte le regioni, con fenomeni anche intensi sulla Sicilia. Temperature in lieve calo nel corso del weekend, con valori termici anche leggermente sotto la media del periodo.

Inizio prossima settimana con pressione in aumento ma ancora instabilità pomeridiana

Nel corso dei primi giorni della prossima settimana, evoluzione sinottica che vede l’anticiclone delle Azzorre rimontare verso nord-est sull’Europa centro-occidentale, portando un aumento dei valori di geopotenziale anche sul Mediterraneo, ma sull’Italia avremo ancora lo scorrimento di aria fresca in quota. Questo porterà quindi tempo piuttosto stabile nelle ore mattutine, mentre tra la tarda mattinata e le ore pomeridiane l’instabilità convettiva darà luogo ad acquazzoni e temporali sparsi specie nelle zone interne. Ma da metà settimana potremo avere un primo assaggio di estate, come vedremo di seguito.

CONTINUA A LEGGERE​

Promontorio anticiclonico esteso sul Mediterraneo

Come abbiamo appena detto, nel corso dei primi giorni della prossima settimana l’anticiclone delle Azzorre tenderà ad estendersi sull’Europa centro-occidentale. Ma verso metà settimana una profonda depressione atlantica in moto dall’Islanda verso la Scandinavia costringerebbe il promontorio anticiclonico ad abbassarsi di latitudine, estendendosi quindi sul Mediterraneo. Questo porterebbe condizioni meteo piuttosto stabili in Italia con cieli soleggiati e temperature in aumento, anche sopra le medie del periodo soprattutto al Nord. Le temperature massime potranno cosi toccare valori abbastanza elevati, portando un primo assaggio di estate.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia nelle prossime ore e nei prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.