Meteo – Weekend dal sapore estivo con sole prevalente e temperature massime localmente anche oltre i +30°C

Situazione sinottica

Situazione sinottica caratterizzata da un vasto campo altopressorio disteso tra il vicino Atlantico e nord Africa sino all’Europa centro-occidentale. In tal modo l’anticiclone abbraccia anche il Mediterraneo centro-occidentale, con valori pressori al suolo sino a 1025 hPa sull’Italia. Circolazione depressionaria in azione sul Mediterraneo orientale e Turchia, mentre il flusso umido perturbato transita alle alte latitudini europee.

Stabilità prevalente in Italia, salvo isolati disturbi

Alta pressione in affermazione sull’Italia. Giornata di sabato che inizierà con diffusa stabilità con cieli sereni o poco nuvolosi su gran parte d’Italia. Da segnalare innocui addensamenti sul Piemonte, mentre sottili velature transiteranno su Marche, Umbria e Lazio. Nel corso del pomeriggio atteso lo sviluppo di qualche locale quanto breve acquazzone sui settori interni della Calabria, Cilento ed Alpi occidentali; sole prevalente sul resto del Paese. In serata atteso una generale miglioramento, stellato nottetempo.

Domenica di bel tempo su gran parte del Paese

Weekend che farà registrare un’ulteriore rinforzo del campo barico, atteso alto e livellato attorno ai 1025 hPa. Attesa una giornata di domenica al via con cieli diffusamente sereni sull’Italia, salvo innocui quanto locali velature. Nel corso del pomeriggio si rinnova la stabilità su tutta l’Italia, seppur con qualche addensamento in più sui settori interni di Calabria, Sicilia, Basilicata ed Alpi occidentali. In serata tornano le schiarite, salvo residui addensamenti sui settori alpini.

Temperature dal sapore estivo con massime di oltre +30°C

Alta pressione in affermazione e risalita di masse d’aria calde sul Mediterraneo centro-occidentale, favoriranno temperature massime diurne dal sapore estivo sull’Italia, specie settentrionale e settori tirrenici. Attesi infatti valori massimi sino a +30/+32°C sulla Pianura Padana, Toscana e Lazio e mediamente attorno ai +27/+29°C sul resto del Paese, ovvero al di sopra delle medie del periodo.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia nelle prossime ore e nei prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.