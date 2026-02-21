Meteo – Weekend con residui locali fenomeni, ma da ovest avanza l’anticiclone

Situazione sinottica

Situazione sinottica caratterizzata da una saccatura distesa dalla Scandinavia al Mediterraneo orientale, mentre un vasto campo d’alta pressione è in espansione sull’Europa occidentale con valori barici al suolo sino a 1032 hPa tra Penisola Iberica e sud della Francia. Flusso umido perturbato che tende quindi ad alzarsi di latitudine, mentre sull’Italia è in atto un deciso rialzo del campo barico da ovest con valori pressori sino a 1025 hPa.

Tempo in deciso miglioramento, salvo residui fenomeni su parte del sud

Saccatura in allontanamento verso levante favorisce un miglioramento del tempo sull’Italia. Weekend al via con una giornata di sabato all’insegna della stabilità al nord, medio Tirreno e Sardegna con tempo asciutto ed ampie schiarite su tutte le regioni, salvo residui addensamenti di passaggio. Circolazione settentrionale addosserà nubi sul medio-basso versante Adriatico e settori del basso Tirreno con qualche residuo fenomeno sulla Puglia Garganica, settori tirrenici della Sicilia e sulla Calabria.

Domenica di bel tempo su tutta l’Italia

Campo altopressorio in ulteriore affermazione sul Mediterraneo centro-occidentale con valori barici al suolo alti e livellati attorno ai 1025 hPa. Attesa una giornata di domenica di diffusa stabilità con cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi al centro-sud ed Isole. Qualche innocua e sottile velatura scivolerà sulle regioni settentrionali, mentre addensamenti medio-bassi sono attesi su Liguria e Pianura Padana centro-occidentale. Temperature attese in diffuso aumento con valori massimi sino a +14/+16°C al nord e medio Adriatico, +16/18°C sui settori tirrenici ed Isole con punte di +19/+20°C su Sardegna e Sicilia.

Stop al maltempo, alta pressione anche per la prossima settimana

Un vasto e robusto campo di alta pressione insisterà sull’Europa occidentale e Mediterraneo, con massimi al suolo intorno a 1030 hPa sulla Penisola Iberica, anche nel corso della prossima settimana. Condizioni meteo che saranno decisamente stabili su tutta l’Italia con temperature in rialzo anche di 4-6 gradi al di sopra delle medie del periodo.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia nelle prossime ore e nei prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.