METEO WEEKEND – Correnti da nord-ovest sull’ITALIA, CALDO contenuto e qualche PIOGGIA. Ecco la TENDENZA

Temporali in Italia localmente anche intensi

Salve e ben ritrovati cari amici del Centro Meteo Italiano. A partire dalla giornata di ieri il rinforzo del flusso perturbato alle medie latitudini ha spinto più a sud l’anticiclone africano portando maltempo sulle regioni settentrionali. Nella giornata odierna avremo spiccata instabilità pomeridiana sulle Alpi e soprattutto in Appennino, con temporali in sconfinamento fin sulle coste adriatiche, localmente anche molto intensi, specie su Marche e Abruzzo.

Temperature più gradevoli sulle regioni settentrionali, lieve flessione altrove

Il ritiro dell’anticiclone africano e l’abbassamento del flusso perturbato sta portando condizioni meteo instabili al Nord Italia ma anche un generale calo delle temperature su valori comunque prossimi alle medie del periodo. Massime che nei prossimi giorni saranno intorno a +32/33 gradi sulla Pianura Padana, qualcosa in più sulla Romagna. Valori in lieve flessione anche al Centro ma comunque intorno ai +35/36 gradi. Caldo più intenso al Sud con punte anche di +40 gradi su Puglia e Sicilia.

Correnti occidentali nel weekend, caldo contenuto e qualche temporale

Nella giornata di venerdì una saccatura transiterà sull’Europa centrale portando maltempo anche sul Nord Italia con piogge e temporali sparsi. Nel corso del weekend la saccatura dovrebbe estendersi sui Balcani mentre da ovest avremo una lieve espansione dell’alta pressione. Penisola Italiana che si andrà quindi a trovare sul bordo orientale del promontorio anticiclonico, dove scorrono correnti nord-occidentali. Nella giornata di sabato avremo residuo maltempo sulle regioni di Nord-Est e qualche fenomeno potrebbe interessare anche parte delle regioni centrali. Più stabile invece la giornata di domenica con cieli soleggiati un po’ ovunque. Da notare nel fine settimana anche forti venti di maestrale sulla Sardegna e sulle regioni del basso versante adriatico. Caldo piuttosto contenuto, con massime in diminuzione sotto i 33°C-34°C un po’ in tutta Italia, locali punte di 35°C-36°C solo in alcune vallate interne di Lazio, Toscana e Sicilia.

CONTINUA A LEGGERE​

Meteo agosto: ultimo mese estivo che potrebbe iniziare con una nuova rimonta africana

Sul finire dell’ultimo weekend di luglio principali modelli che mostrano una situazione sinottica caratterizzata da un vasto campo di alta pressione in rimonta tra Atlantico ed Europa occidentale. La componente africana potrebbe farsi sentire proprio nei primi giorni di agosto con caldo intenso inizialmente su Penisola Iberica e Francia. Condizioni meteo stabili in Italia con temperature sopra media ma senza eccessi. Durante la settimana però il caldo potrebbe facilmente intensificarsi con lo spostamento della struttura altopressoria verso est.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia nelle prossime ore e nei prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.