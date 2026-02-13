Meteo – Weekend di maltempo alle porte del Paese, con piogge, possibili temporali e neve in montagna: la tendenza

Tempo in nuovo peggioramento

Un nuovo peggioramento delle condizioni meteo sta avanzando in direzione del nostro Paese in queste ore, dopo un relativo miglioramento che l’ha caratterizzato nella prima parte di giornata. Piogge e occasionali temporali fanno il loro ingresso sulla Sardegna e, ben presto, si estenderanno anche sulle regioni nordoccidentali, come vedremo nel prossimo paragrafo. Le temperature, in questo contesto, confermano un sopramedia di qualche grado.

Maltempo in azione su parte d’Italia nelle prossime ore

Le prossime ore vedranno pertanto l’estensione del maltempo sulle regioni nordoccidentali, come suggerito precedentemente, a causa dell’avanzamento di una saccatura depressionaria di origine polare marittima sul bacino del Mediterraneo centrale. Piogge e possibili temporali, localmente anche intensi, si estenderanno pertanto al nordovest, specie in Liguria, con qualche nevicata che si attiverà sul settore alpino a partire dagli 800/1.000 metri.

Alle porte di un Weekend di maltempo

L’Italia si trova alle porte di un Weekend foriero di maltempo: la giornata di domani sabato 14 febbraio, nonché San Valentino, sarà caratterizzata dall’espansione del maltempo stesso, che coinvolgerà l’Italia da nord a sud in maniera sparsa o a tratti diffusa con piogge e possibili temporali, localmente anche intensi specie lungo il versante tirrenico. Nevicate sono inoltre attese su Alpi e Appennini a quote di montagna.

Miglioramento in arrivo al nord e medio Tirreno per domenica

Nella giornata di domenica 15 febbraio, per quanto in miglioramento sulle regioni settentrionali e sul medio Tirreno, le condizioni meteo risulteranno comunque perturbate sul resto del Paese, con piogge e rovesci localmente anche intensi e nevicate in arrivo sull’Appennino. Il miglioramento atteso al centro e regioni centrali tirreniche sarà accompagnato peraltro dall’avanzamento di schiarite anche ampie, con temperature che, in questo contesto, subiranno mediamente una diminuzione, tornando ad attestarsi intorno alla media di riferimento.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.