Meteo – Weekend di San Valentino al via con forte maltempo sull’Italia, domenica deciso miglioramento

Situazione sinottica

Situazione sinottica caratterizzata da un’alta pressione delle Azzorre defilata sul vicino Atlantico, mentre una saccatura si distende sull’Europa centro-occidentale, scivolando sin verso il nord Africa. entro di bassa pressione pari a 982 hPa è in transito sul Mediterraneo centrale, determinando una fase di forte maltempo sull’Italia.

Ciclogenesi tra Sardegna e medio Tirreno, attesa una giornata di maltempo

Un vortice di bassa pressione pari a 982 hPa è attualmente in azione sul Mar di Sardegna e scivolerà nella giornata odierna verso il medio-alto Tirreno. Weekend al via con una giornata di San Valentino caratterizzata da una mattinata con molte nubi in transito su tutto il Paese con deboli precipitazioni al nord, Puglia, Molise e Calabria. Piogge e temporali anche intensi sul Lazio, Umbria, zone interne della Toscana ed ovest Sardegna. Nel corso del pomeriggio insistono i fenomeni al nord, seppur mediamente di debole intensità, mentre piogge e temporali sono attesi su Sardegna, versante tirrenico, Sicilia, Basilicata, Calabria e Salento; più asciutto tra Molise, Marche ed Abruzzo orientale. Nel corso della sera fenomeni sparsi al Sud, Isole e regioni di Nordest, migliora al Nordovest e medio Tirreno. Diffuso miglioramento notturno. Ventilazione sostenuta a rotazione ciclonica con raffiche di burrasca.

Domenica deciso miglioramento

Vortice di bassa pressione che nella giornata di domenica si porterà tra Sicilia e Ionio meridionale, determinando un miglioramento su gran parte del Paese. La giornata trascorrerà asciutta con ampie schiarite al nord e medio-alto Tirreno, salvo occasionali acquazzoni pomeridiani sul basso Lazio, mentre residui fenomeni si attarderanno su Sicilia, medio-basso Adriatico e Calabria. Temperature attese in diffuso calo.

Prima parte della prossima settimana ancora incerto

Avvio della prossima settimana che tornerà incerto su parte d’Italia per il passaggio di una rapida perturbazione. Giornata di lunedì sarà infatti caratterizzata da molte nubi sull’Italia con precipitazioni irregolari più probabili dal pomeriggio al centro-sud, mentre correnti Nordoccidentali addosseranno nevicate sulle Alpi sin verso i 700-900 metri, mentre sul resto del nord la giornata sarà mediamente asciutta, fatta eccezione per il Triveneto e Romagna dove è atteso qualche debole fenomeno.

