METEO – WEEKEND di MALTEMPO su parte d’ITALIA con NUBIFRAGI e NEVE abbondante sulle Alpi, a seguire torna il freddo? Le ultimissime

Meteo, la situazione sinottica

Meteo – Buongiorno a tutti gli affezionati lettori e ben ritrovati dal Centro Meteo Italiano! Dopo il colpo di coda invernale che ha interessato l’Italia e gran parte dell’Europa nella prima parte della settimana, si volterà rapidamente pagina. La circolazione, infatti, si sta disponendo dai quadranti sud-occidentali, quindi con correnti più miti, per il transito di una saccatura atlantica. L’anticiclone, infatti, si mantiene defilato in pieno oceano Atlantico, favorendo l’ingresso sull’Europa occidentale delle umide e piovose correnti oceaniche. Tornerà il maltempo anche su parte dell’Italia nel corso del weekend, poi attenzione a possibili nuovi colpi di coda dell’Inverno. Vediamo nel dettaglio la tendenza meteo per i prossimi giorni.

Maltempo in arrivo sul nord e parte del centro

Meteo – Come anticipato, le condizioni meteo stanno volgendo verso un peggioramento sull’Italia. Dopo un prolungato periodo di assenza di fenomeni, tornerà la pioggia sulle regioni settentrionali durante questo fine settimana, con precipitazioni anche abbondanti e rischio nubifragi in particolare sulla Liguria e gran parte dei settori Prealpini, specie tra domenica e lunedì. La neve cadrà abbondante sulle Alpi mediamente a partire dai 1200-1400 metri, mentre le regioni meridionali rimarranno inizialmente ai margini del peggioramento. Qualche pioggia raggiungerà anche le regioni centrali da domani, specie Toscana, Umbria ed alto Lazio.

Regioni meridionali più riparate dal maltempo

Meteo – Il flusso umido instabile penalizzerà in particolare le regioni settentrionali e parte del centro Italia nel corso dei prossimi giorni, mentre il sud e la Sicilia rimarranno un po ai margini del peggioramento. La giornata odierna, infatti, vedrà ampie schiarite sull’Isola e sui settori ionici, mentre qualche nube transiterà su Campania, Puglia garganica, Molise e Basilicata, ma senza fenomeni; locali piogge in transito invece sulla Sardegna. Situazione sostanzialmente invariata anche per quanto riguarda la giornata di domani, salvo maggiori addensamenti medio-alti su gran parte delle regioni meridionali; la ventilazione tenderà a rinforzarsi dai quadranti meridionali, determinando un consistente aumento dei valori termici diurni, attesi localmente al di sopra dei +20°C.