Meteo – Weekend di Ognissanti diviso tra la stabilità e il maltempo: ecco i dettagli

Tempo instabile sull’Italia
Le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola risultano mediamente ancora instabili, con piogge e temporali localmente anche intensi che si sono spostati sulle aree più meridionali, al netto di un miglioramento in atto fin dalle prime ore della giornata sulle regioni centro-settentrionali, dove avanzano parziali schiarite. I cieli risultano comunque perlopiù poco o parzialmente nuvolosi anche al centro-nord, con addensamenti ulteriori sul versante tirrenico.
Maltempo insiste anche nelle prossime ore in Italia
Le prossime ore vedranno una certa insistenza del maltempo, che verrà alimentato dall’afflusso di correnti più umide e instabili di natura atlantica che vanno ad alimentare il vortice depressionario sul Mediterraneo meridionale. Piogge e possibili temporali, localmente ancora intensi, tenderanno pertanto ancora a colpire alcune zone del Paese (scopri quali), con temperature che, in questo contesto, confermeranno una certa stazionarietà rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore.
Miglioramento in arrivo per Ognissanti
Un miglioramento relativo delle condizioni meteo farà la sua apparizione nella giornata di domani sabato 1° novembre in Italia, con residua instabilità nella notte proprio sulle aree più meridionali dello stivale. Parziali schiarite avanzeranno sul nostro Paese, con cieli in larga parte parzialmente o prevalentemente nuvolosi, con cieli piuttosto cupi sulla Liguria, dove non è esclusa l’attivazione di qualche piovasco isolato. Le temperature, in questo contesto, non subiranno significative variazioni rispetto ai valori registrati quest’oggi.
Nuovo peggioramento per domenica
La nuova ondulazione del flusso atlantico determinerà un altro peggioramento delle condizioni meteo nella giornata di domenica 2 novembre che, tuttavia, sembra poter interessare soltanto le aree più settentrionali del Paese, con fenomeni localmente comunque intensi e con possibili temporali. La neve tornerà ad imbiancare le cime più alte delle Alpi, con quota ben superiore ai 2.000 metri. Rimarrà invece relativamente più stabile e asciutto al centro-sud, dove i cieli comunque raramente saranno limpidi. Le temperature, mediamente, non subiranno significative variazioni, risultando al più in lieve nuova diminuzione.
Sono un appassionato di meteorologia fin dall'adolescenza, laureato in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali e iscritto al corso di laurea magistrale in Politiche per la Sicurezza Globale: Ambiente, Energia e Conflitti. Durante questi anni ho gestito diverse pagine Facebook che trattano di meteorologia, facendo inoltre l'articolista a livello amatoriale di un portale che si occupa proprio della materia.