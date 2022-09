METEO – WEEKEND di residuo MALTEMPO sull’ITALIA con PIOGGE e TEMPORALI comunque intensi: i dettagli

L’Autunno sale in cattedra

La stagione autunnale è partita con la marcia ingranata, con frequente maltempo che interessa la nostra Penisola negli ultimi giorni. Nella giornata odierna in particolare l’instabilità è stata acuita da un nuovo impulso instabile, dovuto all’affondo di una saccatura depressionaria di natura atlantica pilotata da un’area di bassa pressione presente sul Mare del Nord. Piogge e temporali anche intensi hanno provocato quest’oggi disagi e danni, con temperature che si allineano alla media del periodo o ne risultano inferiori.

Maltempo si protrarrà in serata

Piogge e temporali continueranno ad interessare il territorio nazionale anche in serata, con specifico riferimento a determinate aree del Paese (scopri di più), gran parte delle quali sono comunque già state coinvolte dal maltempo nel corso della giornata odierna. Tutto questo si inserisce all’interno di un contesto climatico che appare pienamente autunnale, anche nelle zone non coinvolte dall’instabilità, con temperature che di conseguenza galleggeranno sulla media di riferimento o risulteranno inferiori ad essa.

Weekend di residuo maltempo

Il fronte perturbato nel corso del weekend si muoverà verso sudest, coerentemente con il deterioramento della saccatura in quota, con l’Alta pressione di origine azzorriana pronto a recuperare. In ogni caso, stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo, le condizioni meteo risulteranno spiccatamente instabile su gran parte del meridione tra la giornata di sabato 1° ottobre e la prima parte di domenica 2, con piogge e temporali che localmente potranno risultare intensi o a carattere di nubifragio. Per sabato in particolare qualche rovescio potrebbe interessare fino al pomeriggio ancora Umbria e Lazio.

Migliora dal pomeriggio di domenica

Il fronte di maltempo si allontanerà dunque dal Paese nel weekend, ma sarà comunque in grado di portare piogge e temporali che, per quanto residui, potranno colpire in maniera localmente intensa o a carattere di nubifragio il sud (specie peninsulare, ma non escluso un parziale interessamento della Sicilia tirrenica). Le condizioni meteo progrediranno verso un notevole miglioramento a partire dal pomeriggio di domenica 2 ottobre, con il ritorno verosimile della generale stabilità.

