Meteo – Weekend estivo con tanto sole e caldo in aumento con punte anche superiori ai +35°C

Situazione sinottica
Situazione sinottica caratterizzata da un vasto campo altopressorio disteso sull’Europa sud-occidentale con valori barici alti e livellati attorno ai 1020 hPa anche sull’Italia, dove il tempo risulta stabile. Flusso umido perturbato principale tende ad alzarsi di latitudine coinvolgendo più direttamente il centro-nord Europa con correnti più fresche scivolare sulle Nazioni sudorientali.
Oggi meteo estivo con sole prevalente sull’Italia
Pressione in nuovo rinforzo sull’Italia. Giornata di sabato che inizierà con sole prevalente su tutta l’Italia, fatta eccezione per nubi medio-alte in transito sul Triveneto e Lombardia orientale. Nel corso del pomeriggio atteso tempo stabile su tutto il Paese con sole prevalente sul centro-sud, mentre innocue quanto occasionali velature transiteranno sulle regioni settentrionali. In serata attesi cieli diffusamente sereni, stellato nottetempo.
Domenica con tempo stabile, ma con qualche nube in più sul centro-nord Italia
Weekend che proseguirà nel complesso stabile su gran parte del Paese, ma con pressione in nuova flessione sulle regioni settentrionali. Attesa una giornata di domenica al via con cieli diffusamente sereni sull’Italia, salvo innocue quanto locali velature al centro-nord. Nel corso del pomeriggio si rinnova la stabilità su tutta l’Italia, salvo velature di passaggio al centro-nord. Nel corso della sera qualche acquazzone potrà prendere forma sul Friuli.
Temperature estive con massime localmente di oltre +35°C
Alta pressione in affermazione favorirà temperature massime diurne estive sull’Italia. Attesi infatti valori massimi attorno ai +30 da nord a sud con punte nella giornata di domenica sino a +35/+37°C sull’Emilia-Romagna, Molise e nord della Puglia, ovvero ben oltre le medie del periodo.
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Laureato in Fisica dell’Atmosfera e Meteorologia presso l’Università degli studi di Roma Tor Vergata, attualmente sto perfezionando la mia preparazione attraverso il corso di laurea magistrale in Atmospheric Science and Technology. Lavoro presso il Centro Meteo Italiano S.r.l come meteorologo, occupandomi anche della sezione redazionale meteo e comunicati per emittenti radiofoniche.