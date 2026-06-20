Meteo – Weekend con caldo intenso sull’Italia, ma non mancheranno dei temporali

Situazione sinottica
Situazione sinottica caratterizzata da un vasto promontorio anticiclonico di matrice subtropicale disteso dal nord Africa sino al centro-est Europa, alimentato da masse d’aria molto calde che determinano temperature molto elevate per il periodo. Ansa depressionaria in azione sul vicino Atlantico, mentre una circolazione nord-orientale è distesa dalla Russia sino al Mediterraneo orientale. In tale contesto l’Italia è interessata da condizioni meteo estive con caldo intenso, ma anche con qualche locale disturbo a ciclo diurno.
Sabato con meteo estivo e caldo intenso, ma anche qualche temporale
Promontorio subtropicale sull’Italia. Giornata di sabato che inizierà con sole prevalente su tutta l’Italia. Nel corso del pomeriggio atteso tempo stabile con sole prevalente lungo le coste e settori di pianura, mentre acquazzoni e temporali prenderanno forma lungo l’Arco Alpino, Prealpi ed Appennino centrale. In serata attesi cieli diffusamente sereni, stellato nottetempo.
Domenica estiva da nord a sud, salvo brevi acquazzoni pomeridiani in montagna
Weekend che proseguirà nel complesso stabile su gran parte del Paese. Attesa una giornata di domenica al via con cieli diffusamente sereni sull’Italia, salvo locali quanti innocui addensamenti. Nel corso del pomeriggio si rinnova la stabilità su tutta l’Italia, salvo acquazzoni e temporali a ciclo diurno che torneranno ad interessare i settori montuosi, specie del centro-nord. Torna la stabilità nel corso della serata.
Temperature estive con massime localmente di +38°C
Alta pressione in affermazione favorirà temperature massime diurne estive sull’Italia. Attesi infatti valori massimi prossimi ai +33/+35 da nord a sud con punte sino a +37/+39°C sulla Pianura Padana, zone interne di Lazio, Toscana, Umbria, Sardegna e nord della Puglia, ovvero ben oltre le medie del periodo.
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Laureato in Fisica dell’Atmosfera e Meteorologia presso l’Università degli studi di Roma Tor Vergata, attualmente sto perfezionando la mia preparazione attraverso il corso di laurea magistrale in Atmospheric Science and Technology. Lavoro presso il Centro Meteo Italiano S.r.l come meteorologo, occupandomi anche della sezione redazionale meteo e comunicati per emittenti radiofoniche.