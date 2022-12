Meteo weekend – Fine settimana di Natale in compagnia di nebbie e nubi basse, ma con tempo asciutto

Condizioni meteo in Italia

Salve cari lettori del Centro Meteo Italiano! La situazione meteo attuale vede la presenza di un promontorio d’alta pressione di matrice sub-tropicale, ergersi dal continente Africano verso la penisola Iberica e l’Italia con massimi di pressione di 1025 hPa. Condizioni meteo in Italia per lo più stabili, dove non mancherà il fenomeno della Maccaja sui settori Tirrenici e nuvolosità che si farà sentire specialmente sulla Pianura Padana.

Venerdì di piena stabilità, con neve sulle Alpi di confine ad alta quota

Queste le previsioni meteo dettagliate per Venerdì 23 Dicembre: AL NORD: Al mattino molte nuvole su tutti i settori, anche basse e compatte su coste e pianure ma con tempo asciutto, deboli fenomeni sulle Alpi di confine. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con ancora molte nuvole ma con deboli fenomeni solo sulle Alpi. In serata precipitazioni sulle Alpi orientali con neve oltre i 2000 metri, asciutto altrove con cieli nuvolosi. AL CENTRO: Al mattino tempo stabile ma con presenza di nuvolosità bassa, deboli piogge tra Toscana e Umbria. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con tempo in prevalenza asciutto. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con nubi sparse e schiarite, foschie o nubi basse specie tra Toscana e Umbria. AL SUD E SULLE ISOLE: Al mattino locali piogge tra Calabria e Sicilia settentrionale, asciutto altrove con nuvolosità e schiarite. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con tempo asciutto ovunque e cieli irregolarmente nuvolosi. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con nuvolosità e schiarite, deboli piogge sulla Sicilia. Fine settimana che vedrà una particolare incidenza di nebbie e nubi basse specialmente in Pianura Padana; fino al weekend infatti non dovrebbero essere previsti cambiamenti.

Previsioni meteo per la Vigilia di Natale

Vigilia di Natale che vedrà al mattino molte nubi su Pianura Padana, Umbria, Marche e coste Tirreniche; riduzione della visibilità specie sulla bassa Lombardia. Nel corso delle ore pomeridiane non sono previsti cambiamenti sostanziali, con qualche schiarita su Puglia, Sicilia e Sardegna. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto, ma con ancora foschie e nebbie lungo la Pianura Padana. Le temperature risulteranno al di sopra della media sia nelle minime che nelle massime; queste ultime raggiungeranno i 16-19°C al centro-sud, mentre al nord oltrepasseranno appena i 8-10°C.

CONTINUA A LEGGERE​

Santo Natale in compagnia di nubi basse e foschie

Giorno di Natale che vedrà una persistenza di nubi basse su Tirreno e Adriatico nel corso delle ore diurne, con conseguente coinvolgimento delle regioni adiacenti e sulle pianure; tanto sole su Alpi, Appennino centrale e su Basilicata, Calabria e Sicilia. Anche in serata le condizioni meteo non subiranno particolari variazioni con tempo del tutto asciutto. Temperature in lieve rialzo, specie nelle massime, che potranno oltrepassare i 20°C su Sicilia e Sardegna. Buone feste da parte del Centro Meteo Italiano!

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia nelle prossime ore e nei prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.