METEO WEEKEND – Fine settimana ESTIVO con SOLE e CALDO, ma domenica MALTEMPO in arrivo al Nord-Ovest

Tempo stabile e soleggiato con temporali pomeridiani

Salve e buon venerdì cari lettori del Centro Meteo Italiano. Anche la giornata odierna prosegue con condizioni meteo piuttosto stabili nel suo complesso, grazie alla presenza di un campo di alta pressione sul Mediterraneo centro-occidentali. Non mancheranno nelle ore pomeridiane dei temporali di calore sui rilievi alpini e appenninici favoriti dalle infiltrazioni di aria fresca in quota spinta da un minimo isolato presente a ridosso del Mar Nero.

Evoluzione sinottica per il weekend

Nel corso delle ore un promontorio di matrice africana risale verso nord, portandosi nei giorni del fine settimana sul Mar Mediterraneo e sull’Italia facendo aumentare il geopotenziale. In questo modo l’atmosfera si andrà a stabilizzare maggiormente, andando ad annullare l’instabilità pomeridiana sui rilievi, eccetto l’arco alpino dove l’anticiclone arriverà in maniera meno consistente. Allo stesso tempo, in area atlantica una saccatura depressionaria si va ad approfondire sulla Penisola Iberica fino all’entroterra marocchino, favorendo cosi un richiamo di aria calda dal continente africano, con annesso trasporto di sabbia dal deserto del Sahara. Andiamo quindi a vedere le previsioni meteo per la giornata di sabato e per quella di domenica, con la prima ondata di caldo dell’estate.

Sabato temo stabile con velature in transito

Nella situazione sinottica appena descritta si instaura un flusso di correnti sud-occidentali sul Mediterraneo che trasportano aria calda ed umida verso la Penisola Italiana. La giornata di sabato si appresta ad essere una tipica giornata estiva con tanto sole e clima caldo. Al mattino avremo condizioni meteo stabili e asciutte su tutto il Paese con prevalenza di cieli sereni e delle velature in transito al Nord-Ovest, Sardegna e regioni tirreniche centrali. Nel corso del pomeriggio velature in estensione anche ad altre regioni del Nord, mentre sui rilievi alpini sono attesi dei temporali di calore. Cieli completamente sereni sulle regioni meridionali, con locali addensamenti sui rilievi. Migliora in serata con tempo asciutto ovunque e prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi. Le temperature saranno in aumento grazie all’avvezione di aria calda. Sulla Pianura padane e zone interne del Centro verranno raggiunti 33-34°C e fino a 35°C su quelle del Sud e la Sicilia. Più calda la Sardegna con valori di circa 37-38°C. Vediamo ora le previsioni meteo per la giornata di domenica con caldo in aumento.

