METEO – WEEKEND in compagnia di TEMPORALI e possibili NUBIFRAGI e GRANDINATE: ecco dove

Maltempo sull’Italia settentrionale oggi

Anche nella giornata odierna assistiamo a condizioni meteo decisamente perturbate sulle regioni settentrionali, con la formazione di piogge e temporali soprattutto nel corso di questo pomeriggio. Nelle prossime ore tale quadro meteorologico non subirà sostanziali variazioni, con maltempo a tratti anche violento che continuerà ad interessare in maniera locale o sparsa alcune aree del nord Italia. Rimane invece stabile al centro-sud, nonostante il clima più fresco.

Domani in arrivo maltempo anche al centro

La goccia fredda responsabile del maltempo sulle regioni settentrionali italiane traslerà nelle prossime ore verso sudest. Ciò comporterà l’abbassamento del fronte perturbato verso meridione, che andrà dunque a colpire nella giornata di domani venerdì 16 luglio anche le regioni centrali con piogge, temporali e possibili grandinate. Il sud invece, fatta eccezione per il Molise e le aree più settentrionali di Puglia e Campania in serata, rimarrà ancora in ombra pluviometrica.

Goccia fredda in ulteriore affondo nel weekend

Nel corso del prossimo weekend tuttavia la più volte menzionata goccia fredda (responsabile peraltro di maltempo estremo sul centro Europa dove ci sono delle vittime) tenderà ad un ulteriore affondo sul Mediterraneo, centrandosi proprio sulla nostra Penisola. Ciò determinerà mediamente un miglioramento delle condizioni meteo al nord e un visibile peggioramento al centro-sud, dove non si escludono localmente grandinate e nubifragi, come vedremo nel prossimo paragrafo.

CONTINUA A LEGGERE.