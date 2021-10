METEO WEEKEND – Molte nubi in transito in ITALIA con PIOGGE intense e TEMPORALI su alcune regioni. La TENDENZA

Fronte freddo in transito sull’Italia

Salve e ben ritrovati cari amici del Centro Meteo Italiano. Come previsto nei giorni scorsi, una vasta saccatura depressionaria colma di aria fredda si sta estendendo verso sud dalla Scandinavia verso l’Europa centro-orientale, pilotando un fronte freddo che ha già iniziato a transitare sul Mediterraneo centrale. Questo porterà un peggioramento delle condizioni meteo sull’Italia ed anche un crollo delle temperature, ma nei prossimi giorni il tempo tornerà a migliorare.

Piogge e temporali al Sud e regioni adriatiche e neve in Appennino

Come appena accennato, nella giornata odierna ed in parte della giornata di domani un fronte freddo attraverserà l’Italia e l’ingresso di aria fredda in quota porterà anche alla formazione di un minimo al suolo sul Tirreno. Questo porterà forte maltempo soprattutto al Sud con piogge sparse e temporali e possibili nubifragi tra Calabria e Sicilia. Dei fenomeni interesseranno anche le regioni adriatiche dalla Puglia alla Romagna. L’ingresso di aria fredda porterà un generale calo delle temperature e la quota neve tenderà a scendere. Sull’Appennino centrale le precipitazioni nevose tenderanno a spingersi localmente fino a 1400-1500 metri.

Tempo in miglioramento tra domani e venerdì

Il fronte freddo in transito, nella giornata di domani continuerà a portare maltempo ancora su Calabria e Sicilia, allontanandosi verso sud-est nel corso delle ore e portando ad un esaurimento dei fenomeni nella seconda parte della giornata. Bel tempo invece sul resto d’Italia dove i cieli si presenteranno in prevalenza sereni ma in un contesto termico ben al di sotto della media del periodo, con temperature quasi invernali. Nella giornata di venerdì, con la pressione in ulteriore aumento avremo bel tempo su tutta la Penisola, con cieli soleggiati da nord a sud. Ma vediamo ora la tendenza meteo per il weekend.

