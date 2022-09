METEO WEEKEND – Peggioramento AUTUNNALE in ITALIA con PIOGGE diffuse e TEMPORALI e rischio di locali NUBIFRAGI

Clima fresco in Italia e poche pioggia

Buongiorno e buon martedì cari lettori del Centro Meteo Italiano. Penisola Italiana contese tra un promontorio anticiclonico esteso sull’Europa occidentale fino alle Isole Britanniche ed una vasta circolazione depressionaria presente sull’Europa orientale con profondo vortice sulla Russia. Questo permette alle correnti fresche settentrionali di continuare ad affluire sul Mediterraneo centrale mantenendo un clima abbastanza fresco per il periodo, ma con poche piogge. Qualche pioggia si potrà avere nella giornata odierna sulle regioni centrali, anche a carattere di rovescio nelle zone interne a ridosso dell’Appennino.

Nuovo impulso freddo nei prossimi giorni

Evoluzione sinottica per i prossimi giorni che vede l’alta pressione spingersi fino alla Scandinavia, rafforzando le correnti nord-orientali verso il Mediterraneo centrale. Ecco infatti che tra mercoledì e giovedì un nuovo impulso freddo da nord-est raggiungerà la Penisola Italiana, portando un ulteriore calo termico con temperature anche di 6-8 gradi sotto la media del periodo sui settori orientali. Inoltre porterà anche delle piogge e temporali soprattutto sul medio versante adriatico, al Sud e sulla Sicilia.

Tempo più stabile venerdì, ma con peggioramento in vista

Nella giornata di venerdì dovremmo assistere all’espansione da ovest di un promontorio di alta pressione sul Mediterraneo centrale. Questo porterebbe condizioni meteo stabili in Italia con cieli soleggiati da Nord a Sud, in un contesto climatico piuttosto fresco. Le temperature infatti, nonostante un lieve aumento, risulteranno ancora di qualche grado sotto la media del periodo. Promontorio che però non proteggerà l’Italia a lungo. Infatti, come vedremo meglio di seguito, già nella giornata di sabato l’alta pressione tenderà a cedere, portando un graduale peggioramento meteo sul nostro Paese.

Peggioramento atteso dal weekend, possibili anche locali nubifragi

Mentre il piccolo promontorio anticiclonico si estende sul Mediterraneo centrale, una saccatura depressionaria dovrebbe allungarsi verso l’Europa occidentale. Nel corso del weekend, con l’alta pressione che tenderà a cedere sul Mediterraneo, un flusso di correnti umide e instabili da sud-ovest raggiungerà la Penisola Italiana portando un peggioramento di stampo autunnale. Già nella giornata di sabato piogge e temporali dovrebbero raggiungere il Nord-Ovest e la Toscana, specie nella seconda parte di giornata, con possibili fenomeni anche intensi tra Liguria e Toscana. Nella giornata di domenica il maltempo dovrebbe raggiungere tutto il Centro-Nord e la Sardegna, con piogge diffuse e temporali sparsi e non si escludono locali fenomeni a carattere di nubifragio sulle regioni centrali. Vista la distanza temporale, vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti sul nostro sito internet, dove troverete anche maggiori dettagli.

