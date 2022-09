METEO – WEEKEND più stabile e con clima gradevole per CALO TERMICO, nuova ONDATA di CALDO a seguire

Forte maltempo ieri in Italia

Salve e ben ritrovati cari lettori del Centro Meteo Italiano. Nella giornata di ieri una depressione atlantica si è avvicinata all’Europa centrale permettendo ad un flusso di correnti umide e instabili di investire l’Italia centro-settentrionale portando maltempo diffuso. Piogge e temporali sparsi hanno interessato un po’ tutto il Centro-Nord, con fenomeni intensi sia su Lombardia e Triveneto che sulle regioni tirreniche. Proprio sui settori tirrenici si è sviluppato anche un tornado, provocando anche qualche danno.

Residue instabilità nella giornata odierna

Nella giornata odierna, con la circolazione depressionaria che si muove sull’Europa centrale, il flusso umido continuerà ad interessare il Mediterraneo centrale, portando della residua instabilità ancora soprattutto al Centro-Nord. Nelle prossime ore ancora fenomeni anche temporaleschi su Lombardia, Triveneto, Emilia Romana e localmente tra Lazio, Abruzzo, Campania e Molise. Più stabile al Sud con cieli soleggiati e temperature estive.

Miglioramento atteso nel weekend con clima più gradevole

Nel corso del weekend la depressione ex atlantica si muoverà verso l’Europa orientale, mentre un promontorio anticiclonico si va ad espandere sul Mediterraneo centro-occidentale, con la Penisola Italiana sul suo bordo orientale. Condizioni meteo quindi in miglioramento sull’Italia con cieli per lo più soleggiati e residui fenomeni solo al Nord-Est e sui settori adriatici. L’aria più fresca che scorre sul bordo orientale del promontorio porterà un calo termico su tutta l’Italia, rendendo il clima più gradevole, con valori termici in linea con le medie del periodo specie nella giornata di domenica.

Prossima settimana ondata ci caldo confermata specie per il Centro-Sud

All’inizio della prossima settimana principali modelli che mostrano una saccatura depressionaria affondare ancora una volta ad ovest della Penisola Iberica. Condizioni meteo che si faranno di nuovo estive sull’Europa occidentale con temperature sopra media anche di 10-12 gradi sulla Francia. Bolla calda che nei giorni seguenti si sposterà anche sul Mediterraneo centrale portando anche qui valori di temperatura ben al di sopra delle medie specie al Centro-Sud. Correnti umide dovrebbero però portare un nuovo peggioramento meteo a seguire a partire dal Nord.

