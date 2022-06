METEO WEEKEND – Possibile dominio dell’alta pressione, tanto SOLE e poche PIOGGE in Italia. Ecco la TENDENZA

Bel tempo su gran parte dell’Italia

Buongiorno e ben ritrovati cari amici del Centro Meteo Italiano. A partire dal weekend appena trascorso, un promontorio anticiclonico di matrice afro-azzorriana che si trovava esteso su Penisola Iberica e Mediterraneo occidentale, ha iniziato ad espandersi verso quello centrale e la Penisola Italiana si trova cosi sul suo bordo orientale. Tanto sole quindi in Italia nella giornata odierna, da Nord a Sud, anche se non mancheranno locali acquazzoni e temporali sulle Alpi. Anche le temperature sono tornate ad aumentare, portandosi nuovamente sopra la media, anche di 4-6 gradi al Centro-Nord.

Prossimi giorni con infiltrazioni fresche in quota, instabilità pomeridiana in aumento

Nel corso dei prossimi giorni, la Penisola Italiana dovrebbe trovarsi ancora sul bordo orientale del promontorio afro-azzorriano e fino alla giornata di giovedì saranno frequenti infiltrazioni di aria più fresca in quota. Come conseguenza avremo un aumento dell’instabilità pomeridiana, con acquazzoni e temporali sia sulle Alpi che nelle zone interne del Centro-Sud. Nella giornata di venerdì l’instabilità pomeridiana dovrebbe interessare soprattutto le Alpi orientali e l’Appennino centro-meridionale, con sconfinamenti sulle regioni tirreniche, a causa dell’arrivo di una saccatura di aria fredda in quota dai Balcani. mentre le condizioni meteo dovrebbero risultare più stabili al Nord-Ovest.

Italia solo parzialmente interessata dall’ondata di caldo

Come abbiamo appena detto, la Penisola Italiana si dovrebbe trovare nei prossimi giorni sul bordo orientale del promontorio di alta pressione esteso tra Penisola Iberica e Mediterraneo centro-occidentale. La risalita di aria calda dal continente africano andrà ad interessare direttamente la Penisola Iberica e la Francia, dove le temperature si porteranno oltre 10 gradi sopra la media, mentre l’Italia verrà solo parzialmente interessata. Il clima risulterà comunque molto caldo, con valori anche di 4-6 gradi sopra le medie del periodo al Centro-Nord e massime che torneranno a raggiungere i 34-36°C. Il clima risulterà quindi pienamente estivo con caldo anche intenso, ma senza i picchi di temperatura raggiunti nella prima decade di giugno.

Weekend soleggiato e caldo contenuto

Stando agli ultimi aggiornamenti del modello americano GFS (run 6z), nel corso del weekend avremo un promontorio che dall’africa nord-occidentale si estenderà verso l’Europa centrale. Una bolla d’aria calda risalirà sull’Europa centro-occidentale portando temperature fino a 12-14 gradi sopra la media. Sull’Italia le condizioni meteo risulteranno piuttosto stabili grazie all’alta pressione con cieli per lo più soleggiati e solo qualche poggia tra Calabria e Sicilia per la presenza di una goccia d’aria fresca in quota. Le temperature saranno però contenute grazie alle correnti nord-orientali che permetteranno ai valori termici di essere in linea con le medie del periodo. Le massime infatti difficilmente dovrebbero superare i 32-33°C. Ricordiamo ai lettori che si tratta di una semplice tendenza e che quindi può essere soggetta a variazioni. Vi invitiamo quindi a seguire i prossimi aggiornamenti meteo che troverete sul nostro sito internet.

