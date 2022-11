Meteo weekend – Possibile goccia fredda verso il Mediterraneo porterebbe maltempo e calo termico sull’Italia

Tempo per lo più stabile in Italia

Salve e ben ritrovati cari amici del Centro Meteo Italiano. Attuale situazione sinottica che vede un promontorio di alta pressione in espansione sul Mediterraneo, mentre una vasta e profonda circolazione depressionaria è presente in Atlantico fino a lambire le Isole Azzorre e con un minimo al suolo di circa 965 hPa a sud dell’Islanda. Tempo dunque stabile e soleggiato su gran parte dell’Italia, mentre le regioni settentrionali saranno interessate da un flusso di correnti umide proveniente da sud-ovest che porta nuvolosità in transito e qualche pioggia possibile sulle Liguria.

Piogge in arrivo al Nord e temperature sopra la media

Promontorio anticiclonico che nei prossimi giorni si espanderà verso l’Europa orientale, mentre un piccolo cavetto d’onda transiterà sull’Europa centrale. Penisola Italiana che verrà interessata da un flusso di correnti sud-occidentali, le quali porteranno piogge e temporali al Nord tra domani e giovedì e nuvolosità medio-alta in transito al Centro-Sud ma senza fenomeni con richiamo di aria più calda che porterà le temperature sopra la media.

Weekend con possibile arrivo di una goccia fredda sul Mediterraneo

I principali modelli modelli continuano a confermare la rimonta di un robusto anticiclone sull’Europa centrale entro la fine della settimana con massimi di pressione al suolo fino a 1035 hPa. Sul suo bordo orientale andrebbe a scorrere una piccola goccia fredda, la quale, stando agli ultimi aggiornamenti del modello GFS, raggiungerebbe nel weekend il Mediterraneo centro-meridionale per poi risalire lungo la Penisola Italiana antro lunedì. Questo porterebbe un peggioramento meteo ed un calo termico prima al Sud Italia e poi sul resto della Penisola. Temperature che si porterebbero anche di 2-4 gradi sotto la media del periodo. Ovviamente, come sempre accade con la dinamica di queste piccole gocce fredde, la traiettoria è molto incerta e per avere maggiore chiarezza bisognerà aspettare i prossimi giorni. Inutile quindi scendere nel dettaglio della distribuzione delle precipitazioni.

CONTINUA A LEGGERE​

Estate di San Martino avanti tutta, più freddo sui settori meridionali ma piogge atlantiche grandi assenti

Nel cuore dell’Europa anomalie positive di temperatura che tra Venerdì e il weekend dovrebbero toccare anche di 10-12 gradi. Molto mite anche al Centro-Nord con valori da 6 a 8 gradi sopra media. Da Domenica potremmo invece assistere ad un calo delle temperature con valori di qualche grado sotto medie al Sud. Le piogge atlantiche rimangono comunque escluse almeno fino alla metà del mese.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia nelle prossime ore e nei prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.