Meteo Weekend – Possibile intensa fase di maltempo con acquazzoni, temporali e clima fresco. Ecco la tendenza

Torna il maltempo sull’Italia

Buongiorno e ben ritrovati cari amici del Centro Meteo Italiano. Alta pressione che torna in ritirata dal Mediterraneo centrale lascia spazio al transito di un’ansa depressionaria sull’Italia, con minimo al suolo in movimento tra la Sardegna e il Tirreno centro-meridionale. Questo porta maltempo sull’Italia con piogge e temporali sparsi soprattutto al Sud, ma con fenomeni pomeridiani anche al Centro-Nord, specie nelle zone interne a ridosso dei rilievi. Temperature che subiranno una diminuzione nei valori massimi.

Fronte instabile in transito nella giornata di mercoledì

Evoluzione sinottica che vede una saccatura depressionaria in transito sul Mediterraneo centrale tra la serata di martedì e la giornata di mercoledì, con un minimo al suolo in approfondimento sulle regioni centro-settentrionali, portando un nuovo peggioramento delle condizioni meteo sull’Italia. Piogge in arrivo già nella seconda parte di giornata di martedì sulle regioni di Nord-Ovest. Giornata di mercoledì che vedrà un intensificazione del maltempo, con precipitazioni diffuse prima al Centro-Nord, anche a carattere di rovescio e temporale e poi anche al Sud. Temperature in decisa diminuzione, su valori anche di 2-4 gradi sotto la media.

Circolazione depressionaria in isolamento nella seconda parte di settimana

Gli ultimi aggiornamenti dei principali modelli mostrano per la giornata di giovedì una saccatura depressionaria in fase di cut-off nei pressi delle Isole Britanniche, con la circolazione depressionaria che entro venerdì si porterebbe tra il Mediterraneo e l’Europa centro-occidentali. Correnti instabili andrebbero cosi ad interessare l’Italia anche nella seconda parte di settimana, con piogge e temporali soprattutto al Nord ed in parte anche sulle regioni centrali, specie nella giornata di venerdì. Clima piuttosto fresco per il periodo, con temperature sotto la media in tutta Italia di circa 2-4 gradi. Di seguito la tendenza meteo per il weekend.

Secondo weekend di maggio con intensa fase di maltempo?

Sia il modello americano GFS che quello europeo ECMWF mostrano la circolazione depressionaria con aria più fredda in quota portarsi sul Mediterraneo centro-occidentale nel corso del weekend, con il possibile approfondimento di un minimo al suolo sull’Italia centro-settentrionale. Questo porterebbe maltempo anche intenso sul nostro Paese, con associato clima piuttosto fresco. Vista la distanza temporale non entriamo nei dettagli e vi ricordiamo che si tratta di una tendenza. Seguite quindi i prossimi aggiornamenti che troverete sul nostro sito internet.

