Meteo Weekend – Possibile nuovo intenso peggioramento per la risalita di un vortice depressionario. La tendenza

Vortice depressionario in azione sull’Italia, atteso maltempo anche intenso

Salve e ben ritrovati cari amici del Centro Meteo Italiano. Il minimo in risalita dal nord Africa nella giornata di ieri, ha raggiunto nella notte il Mar Tirreno approfondendosi fino a 995 hPa di pressione al suolo ed ora si trova centrato sul Centro Italia. Questo porterà maltempo nella giornata odierna su gran parte del Paese, con fenomeni più intensi attesi tra Marche ed Emilia Romagna, dove sui settori appenninici potranno cade oltre 100 mm di pioggia entro la serata.

Ancora piogge e acquazzoni nella giornata di domani

Nella giornata di domani il vortice depressionario inizierà a dissolversi a dissolversi, portando però ancora maltempo in Italia. Ecco le previsioni meteo per domani 17 maggio: Al Nord: Al mattino cieli nuvolosi su tutte le regioni con piogge e acquazzoni sparsi su Pianura Padana, Appennino e Liguria di Levante. Al pomeriggio ancora tempo instabile con piogge sparse, neve sulle Alpi oltre i 2000-2200 metri. In serata residui fenomeni al Nord-Ovest e sull’Emilia Romagna, più asciutto altrove. Al Centro: Al mattino tempo instabile con cieli nuvolosi e piogge sparse, più asciutto tra bassa Toscana e alto Lazio. Al pomeriggio ancora instabilità con acquazzoni e temporali sparsi, più asciutto su Toscana e coste del Lazio. In serata residui fenomeni sul versante adriatico e zone interne del Lazio, variabilità asciutta altrove. Al Sud e sulle Isole: Al mattino locali piogge sui settori tirrenici, variabilità asciutta altrove e sereno sulla Sicilia. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali tra Campania, Molise e Puglia settentrionale, variabilità asciutta altrove con ampie schiarite sulle Isole Maggiori. In serata residui fenomeni sulle coste di Campania e Molise, asciutto altrove con nuvolosità e schiarite.

Seconda parte della settimana ancora instabile sull’Italia

Nel corso dei prossimi giorni una circolazione depressionaria con aria più fresca in quota rimarrà ancora attiva sul Mediterraneo centro-occidentale, allungandosi tra giovedì e venerdì fino al Marocco e l’Algeria, interagendo con l’entro terra nord africano dove porterà alla formazione di diversi minimi al suolo. Correnti umide meridionali andranno ad interessare l’Italia in queste giornate portando piogge soprattutto al Nord-Ovest e sulle regioni tirreniche. Correnti meridionali che potranno portare anche alla risalita di un minimo di pressione dal nord Africa verso il Mediterraneo. Vediamo di seguito cosa potrebbe accadere nel weekend sull’Italia.

Possibile nuovo peggioramento intenso sull’Italia nel weekend

Come abbiamo appena visto, un minimo di pressione potrebbe risalire dal nord Africa verso il Mediterraneo entro il weekend. Stando agli ultimi aggiornamenti del modello americano GFS, il minimo di pressione dovrebbe risalire il Mare di Sicilia nella giornata di sabato, arricchendosi di vapore e approfondendosi fino a 997-999 hPa. vortice depressionario che dovrebbe raggiungere la Sicilia entro la sera, per poi portarsi sul tirreno meridionale nella giornata di domenica. Condizioni meteo che andrebbero cosi a vedere un netto peggioramento, con maltempo diffuso sull’Italia e con precipitazioni più intense che andrebbero ad interessare il Nord-Ovest, le Isole Maggiori e le regioni tirreniche. Meno interessato dal maltempo dovrebbe essere il Nord-Est. Ricordiamo che si tratta di una semplice tendenza e quindi ancora soggetta a molte variazioni. Vi invitiamo quindi a seguire i prossimi aggiornamenti che troverete sul nostro sito internet.

