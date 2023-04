Meteo – Weekend primaverile sull’Italia, salvo residui disturbi, con temperature massime oltre i +20°C

Meteo Italia, la situazione sinottica su scala euro-atlantica

Buon weekend e ben ritrovati a tutti i cari lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica caratterizzata dalla presenza di una vasta area depressionaria distesa dall’Atlantico al Regno Unito, al cui interno sono situate tre aree cicloniche ben distinte. Nel contento sul Mediterraneo centrale il geopotenziale è in deciso aumento, per l’espansione di un promontorio interciclonico tra la su citata area depressionaria ed una seconda tra Russia ed Europa sudorientale. In tale contesto sull’Italia il campo barico è in deciso aumento, livellandosi attorno ai 1015 hPa, favorendo un deciso miglioramento del tempo, salvo residui disturbi.

Meteo sabato 22 aprile: stabile e mite sull’Italia, salvo nubi di passaggio al nord

Meteo Italia sabato 22 aprile. Giornata odierna caratterizzata da condizioni mediamente stabili sull’Italia. Al Nord infiltrazioni umide in scorrimento sul bordo settentrionale del promontorio anticiclonico, determineranno una giornata caratterizzata dal passaggio di nubi medio-alte, ma in un contesto asciutto. Qualche piovasco non è escluso sulle Alpi occidentali dal pomeriggio. Al centro giornata ampiamente soleggiata tra Lazio, Abruzzo ed Umbria meridionale, nubi medio-alte di passaggio altrove, in estensione nel corso della serata a tutto il centro; assenza di fenomeni. Bel tempo prevalente al sud ed Isole, salvo locali acquazzoni a ciclo diurno a ridosso dei settori montuosi della Calabria. Velature in aumento dalla sera. Temperature tipicamente primaverili con valori massimi attesi fino a +21/+23°C, con picchi di +25°C sulla Sardegna.

Domenica ancora stabile al centro-sud, torna qualche disturbo al nord

Giornata di domenica che farà registrare un nuovo calo del geopotenziale sul nord Italia, dove sono attese nubi in transito ed acquazzoni in particolare su Alpi e Prealpi in estensione dalla sera-nord anche al levante ligure ed occasionalmente tra Piemonte e Lombardia. Infiltrazioni umide responsabili di un aumento della nuvolosità anche al centro-sud, salvo ampie schiarite sui settori ionici, ma in un contesto mediamente stabile salvo locali acquazzoni durante le ore pomeridiane a ridosso dell’Appennino. Temperature primaverili con valori massimi ovunque al di sopra dei +20°C. Avvio prossima settimana con rapido peggioramento del tempo, vediamo i dettagli nella prossima pagina.

Ponte del 25 aprile a rischio temporali

Un’ansa ciclonica riuscirà a farsi strada sul Mediterraneo centrale ad inizio della prossima settimana. Giornata di lunedì che vedrà il passaggio di un impulso instabile sull’Italia con acquazzoni e temporali in particolare sulle regioni di Nordest, centro Italia, Molise, Campania e Puglia. Nubi in transito sul resto del Paese. Festività del 25 aprile che farà registrare un nuovo peggioramento del tempo al Nordest con piogge e temporali nel corso del pomeriggio, in parziale estensione anche a Marche, nord dell’Umbria ed alta Toscana nel corso della sera. Ponte del 25 aprile, quindi, a rischio temporali su molte regioni d’Italia, rimanete aggiornati!

