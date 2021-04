METEO WEEKEND – Rimonta dell’anticiclone in arrivo. PERTURBAZIONE atlantica nel WEEKEND, con PIOGGE anche intense al centro-nord

Meteo, irruzione artica sull’Europa

Buon pomeriggio amici del Centro Meteo Italiano! Un robusto anticiclone presente sull’Oceano Atlantico settentrionale, con massimi al suolo a nord-ovest delle Isole Britanniche, ha bloccato i flussi occidentali sul vecchio continente, favorendo cosi la discesa di saccature dalle zone settentrionali. Una saccatura rigonfia di aria artica è arrivata sull’Italia nella giornata di ieri, portando piogge, neve a bassa quota ed un brusco calo delle temperature. La neve è tornata a cadere e fino in pianura al nord-est e fino a quote collinari in Umbria, Marche, Abruzzo, Toscana e Molise. Fiocchi in queste ore anche sulla Campania, Puglia, Basilicata, il tutto fino a quote molto basse. Nella mattinata odierna abbiamo condizioni meteo stabili sulle regioni settentrionali, mentre persiste ancora instabilità al centro-sud, ma dalle ore serali assisteremo ad un generale miglioramento.

Meteo, domani leggera rimonta dell’alta pressione

Nel corso delle ore, la saccatura artica scivolerà verso est e sul bacino del mediterraneo un piccolo promontorio di alta pressione proverà a rimontare, facendo migliorare le condizioni meteo su tutta la penisola, anche se in un contesto ancora freddo. Nel frattempo una saccatura si va ad estendere sull’Oceano Atlantico dalla penisola scandinava. La giornata di domani vedrà cieli sereni ovunque, su tutte le regioni italiane. Temperature minime al primo mattino in ulteriore calo, in lieve aumento i valori massimi grazie al soleggiamento. Andiamo ora a vedere l’evoluzione sinottica per il weekend.

Evoluzione sinottica verso il weekend

Nel corso delle ore la saccatura atlantica procederà verso est andando lentamente ad avvicinarsi alla penisola italiana, mentre il piccolo promontorio di alta pressione porta i sui massimi al suolo più ad est sulla penisola greca. La saccatura atlantica porterà maltempo nel weekend sulle regioni settentrionali, mentre il sud Italia continuerà a risentire dell’influenza del promontorio anticiclonico, con condizioni meteo più stabili. Temperature che torneranno a salire grazie alle correnti più miti da ovest. Di seguito le previsioni per il weekend.