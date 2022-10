Meteo weekend – Rimonta l’alta pressione riportando sole prevalente ma con temperature ancora nella media

Tempo in miglioramento in Italia

Buongiorno e buon martedì cari amici del Centro Meteo Italiano. Nella giornata di ieri abbiamo assistito al transito di una blanda saccatura in quota e un piccolo minimo al suolo in transito sul Mediterraneo centrale che ha portato piogge e temporali soprattutto al Sud e sulle Isole Maggiori, con qualche fenomeno anche al Nord-Ovest e sulle regioni tirreniche. Maltempo che nella giornata odierna si è spostato verso i Balcani, permettendo alle condizioni meteo di migliorare sulla Penisola Italia, anche se sono possibili delle piogge residue sui settori del medio basso adriatico e qualche fenomeno pomeridiano specie su Alpi e Appennini.

Nuovo impulso instabile nei prossimi giorni

Dopo il il miglioramento della giornata odierna, un nuovo impulso instabile è atteso tra domani e giovedì, con un minimo al suolo che prima raggiungerà il Tirreno centro-meridionale e poi si muoverà verso lo Ionio. Mercoledì con piogge da sparse e diffuse prima sulla Sardegna e che poi si estenderanno anche alla Sicilia, con locali rovesci e temporali. Più asciutto invece sul resto d’Italia dove avremo solo un aumento della nuvolosità. Entro la notte però le precipitazioni raggiungeranno anche i settori tirrenici del Centro-Sud. Giornata di giovedì, con il minimo in transito verso lo Ionio, che vedrà acquazzoni e temporali sparsi al Sud e sulla Isole, con fenomeni localmente anche intensi su regioni ioniche e Sicilia settentrionale. Graduale miglioramento poi da venerdì, con il maltempo che si sposterà verso est, andando ad interessare soprattutto la Grecia.

Tempo più stabile nel weekend con anticiclone in rimonta

I principali modelli continuano a confermare per il fine settimana l’espansione di un promontorio anticiclonico di matrice afro-azzorriana prima sull’Europa occidentale e poi sul Mediterraneo, mentre una vasta struttura depressionaria tenderà ad allungarsi in Atlantico verso le Isole Azzorre e che nella prossima settimana dovrebbe favorire la risalita di aria più calda verso il Mediterraneo. Weekend di metà ottobre quindi con tempo stabile in Italia e cieli per lo più soleggiati da Nord a Sud. Qualche disturbo sarà comunque possibile sui settori alpini. Temperature ancora in linea con le medie del periodo, con la risalita di aria calda ancora relegata all’Europa occidentale.

CONTINUA A LEGGERE​

Tendenza meteo: da metà mese anticiclone africano sul Mediterraneo

Principali modelli meteo che sembrano ormai concordare per l’espansione dell’anticiclone africano sul Mediterraneo centro-occidentale all’inizio della prossima settimana. Condizioni meteo che per diversi giorni saranno asciutte su tutta l’Italia, forse per tutta la prossima settimana. Ottobrata avanti tutta, di nuovo, con valori di temperatura che si porteranno di diversi gradi al di sopra delle medie. Attenzione comunque anche al ritorno di nebbie e nubi basse. Impossibile dire al momento quanto durerà ma con il blocco della circolazione depressionaria sul basso Atlantico potrebbe essere anche per molti giorni.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia nelle prossime ore e nei prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.