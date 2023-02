Meteo – Weekend si concluderà con un peggioramento e un calo delle temperature sensibile: i dettagli

Tempo stabile sulla gran parte del Paese, ma occhio a qualche eccezione

Nella giornata odierna assistiamo a condizioni meteo in prevalenza stabili e asciutte sulla nostra Penisola, dovute ad un campo di Alta pressione di natura azzorriana sul Mediterraneo centro-occidentale che tuttavia è destinato ad abbandonare l’Italia a breve. Le temperature appaiono più alte rispetto ai passati giorni e soprattutto sulle regioni nordoccidentali, dove si è attivato il fohn che porta le massime anche a superare i +20°C con assaggio di primavera.

Prossime ore qualche nota di maltempo al sud

Nelle prossime ore, mentre si assisterà alla prosecuzione della generale stabilità sulle regioni centro-settentrionali della nostra Penisola, al meridione insisterà qualche nota di maltempo, con deboli rovesci in transito che peraltro appariranno anche piuttosto circoscritti (scopri di più). Le temperature, in questo contesto, tenderanno a diminuire rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore a causa dell’ingresso di correnti più fredde nel Mediterraneo e al conseguente arretramento della struttura anticiclonica.

Weekend sarà in prevalenza stabile, ma un peggioramento avanzerà dalla serata di domani

Il Weekend nel quale ormai risultiamo immedesimati trascorrerà con condizioni meteo di prevalente stabilità sulla nostra Penisola, non mancando tuttavia un peggioramento atteso nella serata di domani domenica 5 febbraio, stando anche a quanto prospettano i principali centri di calcolo. Le temperature, nonostante l’assenza di fenomeni consistenti, risulteranno comunque in sensibile calo soprattutto lungo il versante adriatico e nordovest, con la cessazione della ventilazione da fohn.

Peggiora in Sardegna domani sera

Nella serata di domani domenica 5 febbraio è pertanto atteso un peggioramento delle condizioni meteo, con aumento generale della nuvolosità e ingresso dei primi fenomeni sulla Sardegna, mediamente deboli o moderati. Non è escluso qualche isolato e debole rovescio sul basso versante adriatico, con fiocchi plausibili fino in pianura. Tale evoluzione preluderà ad un peggioramento ben più esteso all’inizio della prossima settimana, su cui approfondiremo in un apposito editoriale: vi invitiamo pertanto a seguire i prossimi aggiornamenti sul nostro sito.

