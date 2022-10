Meteo weekend – Sole prevalente ed ancora caldo anomalo su molte regioni grazie ad un promontorio africano

Situazione meteo in Italia

Salve e ben ritrovati cari amici del Centro Meteo Italiano. Torna la stabilità su tutta l’Italia dopo le residue piogge di ieri al Nord. L’anticiclone africano sta iniziando una nuova rimonta sul continente europeo e il flusso umido si è già spostato leggermente più a nord, non interessando più la Penisola Italiana. Stabilità quindi diffusa da Nord a Sud con cieli per lo più soleggiati, ma anche nebbie e nubi basse su coste e pianure interne, anche persistenti su Liguria e alcuni settori del Piemonte.

Prossimi giorni con promontorio esteso fino alla Scandinavia

Come appena anticipato, l’anticiclone nord-africano sta iniziando una nuova rimonta sull’Europa e nei prossimi giorni si estenderà fino a raggiungere la Scandinavia. Questo sarà accompagnato anche da una risalita di aria calda che interesserà soprattutto l’Europa centro-occidentale e settentrionale. Temperature che si porteranno parecchi gradi sopra le medie del periodo su queste zone, con anomalie termiche anche di 10-14 dalla Francia fino alla Scandinavia. Mediterraneo solo parzialmente interessato dall’avvezione calda, con valori sopra media di 4-6 gradi sull’Italia centro-settentrionale.

Meteo weekend: sole in tutta Italia

I principali modelli meteo mostrano per l’ultimo weekend di ottobre un vasto campo di alta pressione ancora ben posizionato sul vecchio continente, mentre una vasta circolazione depressionaria sarà presente in Atlantico, con il flusso umido che interesserà solo i settori più occidentali del continente. Fine settimana quindi stabile su tutta l’Italia con sole prevalente su tutte le regioni. Non mancheranno comunque disturbi da nuvolosità bassa al primo mattino sui settori costieri e qualche banco di nebbia sulle pianure, specie in Pianura Padana lungo il corso del fiume Po. Temperature sopra la media specie al Centro-Nord, mentre al Sud inizia un lieve calo per infiltrazioni fresche da est. Situazione meteo che dovrebbe rimanere per lo più invariata anche durante il Ponte di Halloween e Ognissanti.

Inizio di novembre: qualche perturbazione in vista sul lunghissimo termine?

Primi giorni di novembre che inizieranno con un campo di alta pressione ancora ben piazzato ma in progressivo indebolimento. Se così fosse intorno al primo weekend di novembre potremmo anche avere l’arrivo di una prima perturbazione atlantica sul Mediterraneo centrale con peggioramento meteo sopratutto al Nord Italia e in parte anche al Centro. Ovviamente la distanza temporale è elevata e dunque non ci resta che attendere i prossimi aggiornamenti.

