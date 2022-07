METEO WEEKEND – SOLE prevalente in ITALIA e clima ESTIVO con TEMPERATURE oltre i 35°C e locali punte di 40°C

Tanto sole e poche piogge in Italia nella giornata odierna

Salve e ben ritrovati cari lettori del Centro Meteo Italiano. Attuale situazione sinottica che vede il campo di alta pressione esteso tra Atlantico ed Europa occidentale estendersi verso est, interessando cosi la Penisola Italiana. Questo porta tempo stabile e cieli soleggiati in Italia con temperature in lieve aumento specie al Centro-Nord. Una residua circolazione fresca in quota interessa ancora il Sud Italia portando anche instabilità pomeridiana tra Calabria e Sicilia con locali acquazzoni e temporali.

Caldo in graduale aumento nei prossimi giorni

Nel corso dei prossimi giorni avremo la rimonta dell’alta pressione africana sull’Europa sud-occidentale, accompagnata dalla risalita di aria molto calda che investirà soprattutto la Penisola Iberica. Avvezione di aria calda che andrà ad interessare parzialmente anche la Penisola Italiana, specie il Centro-Nord, determinando un graduale aumento delle temperature. Entro la giornata di venerdì si potranno infatti sfiorare i 40°C sia sulla Pianura Padana che nelle zone interne tra Lazio, Toscana e Umbria. Caldo più contenuto al Sud e sulle Isole Maggiori, ma con massime che comunque si spingeranno fino a 35°C-36°C specie nelle zone interne tra Puglia e Basilicata e in Sardegna.

Weekend con bel tempo in Italia e clima estivo

Situazione sinottica per il weekend che vede un vasto campo di alta pressione tra Atlantico, Europa occidentale e Mediterraneo, con massimi di pressione al suolo di circa 1025 hPa nei pressi delle Isole Britanniche, mentre una piccola goccia fredda sarà situata in Atlantico tra le Isole Azzorre e la Penisola Iberica. Tempo dunque stabile e cieli soleggiati su gran parte dell’Italia, con locale instabilità pomeridiana solo sulle Alpi orientali. Aria calda di natura africana in salita verso la Penisola Iberica interesserà parzialmente anche il Mediterraneo centrale portando clima estivo in Italia ma senza eccessi di caldo come nelle scorse settimane. Nella giornata di sabato le massime si porteranno sui 37°C-38°C in Pianura Padana, zone interne del Centro-Sud e Sardegna con punte anche di 40°C sul Tavoliere delle Puglie, mentre saranno più contenute tra Calabria e Sicilia. Nella giornata di domenica massime ancora sui 37°C-38°C solo su Lazio, Umbria e Toscana e sulla Sardegna, mentre saranno leggermente più contenute sul resto d’Italia grazie all’aria più fresca che inizia a scendere sui Balcani.

Record di caldo possibili entro la prossima settimana in Europa

Forte ondata di caldo secondo i principali modelli entro l’inizio della prossima settimana sull’Europa centro-occidentale. Come abbiamo appena visto, sul finire del weekend un robusto promontorio africano raggiungerà infatti le Isole Britanniche. Questo porterà condizioni meteo stabili unite ad un forte aumento delle temperature. Anche se la distanza temporale è ancora elevata all’inizio della prossima settimana sono diversi i modelli che mostrano anomalie positive di temperatura fino a 15 gradi su gran parte dell’Europa centro-occidentale con possibilità che siano battuti diversi record di caldo.

