Meteo weekend – Tempo piuttosto stabile in Italia e clima mite ma con dei disturbi nuvolosi su alcune regioni

Residui fenomeni sull’Italia

Salve e ben ritrovati cari amici del Centro Meteo Italiano. Nella giornata di ieri una saccatura depressionaria ha raggiunto il Mediterraneo centrale portando maltempo soprattutto al Centro-Nord con piogge e acquazzoni sparsi. Nella giornata odierna tale figura barica è in movimento verso i Balcani, portando ancora residua instabilità su alcune regioni e seguita dall’ingresso di aria fredda sul nostro Paese. Precipitazioni saranno quindi attese soprattutto al Sud e sul medio versante adriatico, con quota neve in calo, localmente anche sotto i 1000 metri in Appennino entro la serata.

Tempo in miglioramento da domani grazie all’alta pressione

Nella giornata di domani la saccatura depressionaria si sarà oramai allontanata sui Balcani e sul Mediterraneo centro occidentale avremo l’espansione di un promontorio anticiclonico. Questo porterà un miglioramento delle condizioni meteo nella seconda parte di settimana su tutta la Penisola Italiana con tempo asciutto e cieli soleggiati da Nord a Sud. Inoltre anche le temperature torneranno ad aumentare gradualmente, risultando ancora sotto le medie del periodo nella giornata di domani e si riporteranno in media o anche leggermente al di sopra nella giornata di venerdì, ma con escursioni termiche tra il giorno e la notte sulle pianure e vallate interne a causa del fenomeno dell’inversione termica.

Weekend per lo più stabile ma con qualche disturbo in arrivo al Centro-Nord

Evoluzione sinottica per il weekend che vede un promontorio anticiclonico ancora esteso sul Mediterraneo centrale e fino all’Europa centro-orientale, mentre una saccatura depressionaria si dovrebbe allungare verso la Penisola Iberica, dove poi si dovrebbe isolare una goccia fredda. Condizioni meteo che quindi si manterranno piuttosto stabili sull’Italia, con cieli soleggiati soprattutto al Sud, mentre delle correnti umide sud-occidentali porterebbero della nuvolosità in transito al Centro-Nord, con con tempo che si manterrebbe per lo più asciutto. Della pioviggine non è comunque esclusa tra Liguria e Toscana. Temperature miti, soprattutto al Centro-Sud, dove dovremmo avere valori anche di 4-5 gradi sopra la media periodo.

Tendenza meteo: seconda parte di marzo che dovrebbe vedere ancora un flusso umido piuttosto ondulato

Principali modelli che mostrano per la prossima settimana una situazione sinottica che dovrebbe vedere ancora una serie di profonde circolazioni depressionarie tra Atlantico e Scandinavia. Alle latitudini mediterranee promontorio anticiclonici potrebbero essere intervallati da perturbazioni in arrivo dall’Atlantico che potrebbero portare dei rapidi peggioramenti meteo. Non si esclude dunque una seconda parte di marzo ancora all’insegna di questa alternanza tra piogge e pause asciutte tipicamente primaverile per altro.

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull'evoluzione della situazione meteo sull'Italia nelle prossime ore e nei prossimi giorni