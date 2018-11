MODELLI METEO dell’11 novembre 2018: anticiclone in arrivo per diversi giorni con clima mite e tempo stabile

Modelli meteo allineati per un lungo periodo dominato dall’anticiclone, stop al maltempo con ritorno di nebbie e smog.

Residue piogge al Nord e sull’estremo Sud



L’anticiclone inizia a rimontare verso l’Italia ma le condizioni meteo rimangono ancora instabili su alcune regioni a causa di due diverse circolazioni depressionarie. Un vasto e profondo vortice sull’Atlantico, con valori di pressione al suolo fino a 975 hPa, porta correnti più umide dai quadranti occidentali a scorrere sulle regioni del Nord Italia. Nuvole e piogge sono segnalate in queste prime ore del giorno su Piemonte, Lombardia, Triveneto e localmente anche sull’alta Toscana. Quale pioggia interessa anche l’estremo Sud, qui a causa di una piccola goccia fredda in quota che si sta muovendo verso il nord Africa. Piogge sparse interessano in particolare Calabria e Sicilia orientale, localmente anche la Puglia meridionale. Nelle prossime ore fenomeni sparsi interesseranno anche il Nord-Ovest e i settori ionici di Calabria e Sicilia. Ancora fenomeni su Piemonte e Liguria tra la sera e la notte con neve oltre i 1900-2000 metri sulle Alpi occidentali.

Seconda decade di novembre sale in cattedra l’anticiclone

I principali modelli questa mattina sono più concordi nel vedere una seconda decade di novembre caratterizzata dall’anticiclone con dunque una estate di San Martino in grande spolvero. Sole e clima mite in Italia ma anche nebbie e smog come secondo lato della medaglia. Temperature in aumento specie in quota con valori anche di 4-6 gradi sopra le medie del periodo. Sia il modello americano GFS che l’europeo ECMWF mostrano un periodo anticiclonico piuttosto lungo, praticamente per tutta la seconda decade di novembre. Apice della rimonta anticiclonica sull’Italia dovrebbe essere intorno alla metà della settimana quando appena oltralpe si raggiungeranno valori di pressione al suolo fino a 1030 hPa. Valori di geopotenziale sul nostro Paese più estivi che tardo autunnali con zero termico fino a 3700-4000 metri. L’anticiclone porterà il sole ma non per tutti, bisogna ricordare infatti che in questo periodo si creano condizioni ideali per la formazioni di nebbie e nubi basse localmente anche persistenti. A seguire l’anticiclone potrebbe puntare decisamente verso nord.