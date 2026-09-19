Meteo – Possibile nuovo impulso di maltempo nella seconda metà della prossima settimana: la tendenza

Tempo instabile su parte del Paese

L’afflusso di correnti più fresche e instabili di origine atlantica alimentano una circolazione depressionaria sul Mediterraneo centrale capace di attivare maltempo sparso sulle regioni centro-meridionali nella giornata odierna, con piogge e temporali localmente anche intensi. Un miglioramento invece avanza al settentrione, dove si fanno strada schiarite spesso ampie. Le temperature, in questo contesto, non subiscono significative variazioni rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore.

Graduale miglioramento nel corso del Weekend

Con il trascorrere delle ore le condizioni meteo evolveranno verso un graduale miglioramento sui settori centrali che, nella giornata di domani domenica 20 settembre, potranno assistere a stabilità e bel tempo pressoché generali, con instabilità ancora in azione al meridione, dove non sono esclusi temporali localmente anche intensi, specie nel pomeriggio tra Sicilia, Calabria e Basilicata. Le temperature, in questo contesto, quando non stazionarie, risulteranno in nuovo e lieve aumento rispetto ai valori registrati quest’oggi.

Avvio di settimana con maggiore stabilità e temperature in aumento, ma attenzione a qualche temporale

Un avvio di settimana contrassegnato da un ulteriore miglioramento delle condizioni meteo attende l’Italia a causa della rimonta dell’Alta pressione di origine azzorriana, con cieli in larga parte sereni o da poco a parzialmente nuvolosi, con temperature in nuovo e lieve aumento su valori di qualche grado superiori alla media di riferimento, specie al centro-nord. Sull’estremo sud, invece, e più precisamente sulle aree joniche di Sicilia e Calabria, potrebbe ancora azionarsi qualche temporale occasionalmente anche intenso a causa di una persistente circolazione depressionaria sul Mediterraneo meridionale.

Possibile nuovo impulso di maltempo nella seconda metà della prossima settimana

Un nuovo impulso di maltempo potrebbe interessare la nostra Penisola nella seconda metà della prossima settimana, a causa del moto retrogrado di una goccia fredda di stampo nordatlantico e continentalizzata. Tale dinamica potrebbe determinare un forte peggioramento con piogge, temporali e possibilità di qualche grandinata, con temperature in sensibile diminuzione su valori anche inferiori alla media di riferimento, soprattutto lungo il versante adriatico. Tuttavia, trattandosi questa di una tendenza, essa è ancora soggetta a variazioni radicali: vi invitiamo pertanto a seguire i prossimi aggiornamenti sul nostro sito.

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