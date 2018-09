Anticiclone ed estate a oltranza sul Mediterraneo? Sembrerebbe di si secondo gli ultimi aggiornamenti dei modelli meteo.

Modelli METEO del 22 Settembre 2018: l’anticiclone potrebbe dominare la scena fino all’inizio di ottobre – Un mese di settembre da estate piena quello che stiamo vivendo in questo 2018 con temperature anche di 4-5 gradi sopra le media da settimane. L’evoluzione meteo sul medio-lungo termine non promette nulla di buono, almeno per chi si aspetterebbe finalmente l’arrivo dell’autunno. La forza dell’anticiclone viene spesso sottovalutata dai modelli meteo e la settimana scorsa sembrava farsi largo l’ipotesi di una svolta con un deciso e duraturo calo delle temperature. Cosa dovremmo aspettarci invece? La prossima settimana avremo si un calo delle temperature ma che riguarderà soprattutto il Nord-Est e l’Adriatico, il fronte freddo in transito sull’Europa infatti ci sfiorerà solamente. A seguire i modelli sembrano di nuovo convergere verso la rimonta di un imponente anticiclone delle Azzorre che dovrebbe dominare la scena su gran parte dell’Europa centro-occidentale, Mediterraneo compreso. Le temperature tornerebbero dunque rapidamente sopra media anche di 2-4 gradi con clima estivo che potrebbe accompagnarci ormai fino alla fine di settembre […]