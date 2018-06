Inizio estate dinamico sotto il profilo meteo, vediamo cosa ci dicono gli ultimi aggiornamenti dei modelli.

Modelli METEO del 6 giugno 2018: periodo dinamico tra instabilità e brevi ondate di caldo – Ultimi aggiornamenti dei modelli che confermano ancora, almeno fino alla metà di giugno, condizioni meteo piuttosto dinamiche con periodi instabili alternati a brevi ondate di caldo. In questi primi giorni di giugno abbiamo avuto temperature più alte della media, soprattutto al Sud, ma anche fasi di intenso maltempo con temporali che hanno portano anche grandine e tornado sulle regioni del Centro-Nord. Il responsabile principale è un centro di bassa pressione posizionato sulla Penisola Iberica ormai da diverse settimane e che nei prossimi giorni invierà nuovi impulsi instabili verso l’Italia. In particolare un nuovo peggioramento meteo è atteso tra domani e Venerdì mentre nel corso del weekend l’espansione di un promontorio anticiclonico sul Mediterraneo centrale porterà nuovamente sole prevalente e clima caldo soprattutto al Sud. Per la prossima settimana diversi modelli mostrano un peggioramento meteo ad opera di un vivace flusso atlantico diretto proprio verso il Mediterraneo centrale […]