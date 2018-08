Nubifragi e grandinate: a breve raffica di temporali pronti a colpire tutte queste regioni. Possibili criticità. Alcune regioni ad alto rischio fenomeni intensi

Nubifragi e grandinate: a breve raffica di temporali pronti a colpire tutte queste regioni. Possibili criticità – Maltempo con nubifragi, grandinate e trombe d’aria continuerà nelle prossime ore ad interessare tutto il sud Italia e gran parte del centro, specie versante tirrenico. Una situazione anomala per il mese di agosto dovuta alla presenza di una goccia fredda in quota tra meridione e area balcanica, che nonostante sia in indebolimento, staziona ormai da giorni in loco e ancora è capace di portare maltempo su molte regioni. Anche oggi un nuovo pomeriggio temporalesco attende molte regioni: Toscana, Marche e Abruzzo interno, Umbria, Lazio, Puglia, Campania, Calabria, Sicilia e Sardegna le regioni più penalizzate. Molte le città che saranno costrette a fare i conti con improvvisi e violenti nubifragi, non sono da escludere nemmeno locali trombe d’aria o trombe marine, soprattutto tra Sicilia, Calabria e Sardegna, investite da temporali marittimi intensi. […]