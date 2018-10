Nubifragi in Calabria: piogge torrenziali, temporali e situazione sempre più difficile in regione. Ancora piogge per alcune ore

Nubifragi in Calabria: piogge torrenziali, temporali e situazione sempre più difficile in regione – Ancora emergenza maltempo al sud Italia, soprattutto tra Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Piogge torrenziali, veri e propri nubifragi e molte città in ginocchio, tantissimi allagamenti. Continua a piovere senza sosta su tutta la regione, con numerose difficoltà soprattutto nella zona ionica, tra crotonese e catanzarese. Le principali criticità si stanno registrando tra Rossano e Corigliano Calabro, dove sono già caduti oltre 130 mm di pioggia e continua a diluviare. Completamente allagato il Lungomare di Schiavonea. Non va meglio nel cosentino ionico e nel crotonese con campagne completamente allagate e intere coltivazioni compromesse. […]