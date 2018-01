Nubifragi pronti ad abbattersi su molte regioni. Possibili allagamenti. Massima attenzione in alcune zone

Nubifragi pronti ad abbattersi su molte regioni. Possibili allagamenti. – Peggioramento già in atto al nord-ovest con prime piogge che stanno interessando Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria e ovest della Lombardia. Sarà nelle prossime ore che si avvertirà il vero e proprio peggioramento con precipitazioni molto intense su tutto il settore nord-occidentale italiano. Le forti correnti di Scirocco che spirano sull’Italia in questa domenica di inizio gennaio sono l’antipasto di quello che succederà nelle prossime ore. Nord-ovest sotto piogge e temporali intensi, in un secondo momento interessato anche il nord-est, Veneto, Trentino e Friuli. Molta neve in arrivo sulle Alpi sopra i 1500-1600 metri. Piogge arriveranno anche sul versante tirrenico, più riparato il medio-basso adriatico ma con precipitazioni comunque possibili. Si partirà dalle prossime ore e dopo mesi e mesi di siccità, regioni come Liguria e Piemonte potrebbero vedere accumuli esagerati, sin verso i 200 mm in 24 ore, elevato il rischio idro-geologico per queste regioni. […]