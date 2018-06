Nubifragi: prossime ore a rischio grandinate e temporali molto forti. Diverse le regioni interessate, vediamo nel dettaglio. Possibili allagamenti

Nubifragi: prossime ore a rischio grandinate e temporali molto forti. Diverse le regioni interessate, vediamo nel dettaglio – L’ondata di maltempo è già arrivata al nord Italia e in Sardegna dove sono in atto temporali localmente intensi soprattutto su Piemonte e sulle zone alpine e prealpine. Nelle prossime ore tutto il nord sarà sotto rovesci e temporali e nel corso della nottata a rischio anche la Toscana e le zone interne dell’Italia centrale, con qualche sconfinamento locale nelle Marche. Violenti temporali colpiranno molte regioni, come Lombardia, Emilia Romagna, Toscana, Veneto, Friuli, Toscana, Umbria e nel corso di domani tutto il nord e il centro Italia, risultando più attivi durante le ore pomeridiane. Temperature in sensibile calo al centro-nord, meno al sud dove i fenomeni saranno scarsi o assenti, confinati nella giornata di domani alla Campania e al nord della Puglia, localmente nelle zone interne della Sicilia. […]