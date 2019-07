Nubifragio in corso al sud Italia: spiagge distrutte e impressionanti cascate d’acqua – DIRETTA

Nubifragio in Puglia: distrutti interi campi di pomodori. Danni anche alle spiagge

Quest’oggi – secondo quanto riportato da “Foggiacittaaperta.it” – si è registrata la terza tromba d’aria nel giro di una settimana sul Gargano, con epicentro a Manfredonia. Violente grandinate e nubifragi, invece, hanno allagato le campagne, provocando smottamenti e distruggendo interi campi di pomodori. La cella temporalesca, inoltre, ha provocato danni anche alle spiagge nella zona di San Nicandro Garganico, precisamente in località Torre Mileto, con lettini, ombrelloni, capanne e gazebo che sono stati letteralmente spazzati via dai forti venti (nelle pagine successive potrete guardare la foto).

Danni interessano tra il 30% e l’80% delle colture

Si tratta di un vero e proprio bollettino di guerra, quello dato dalla Coldiretti Foggia, con quest’ultima che – stando a quanto si legge su “Foggiacittaaperta.it” – ha ricevuto in queste ore moltissime segnalazioni dagli agricoltori di diverse zone: Manfredonia, Mattinata, San Marco in Lamis, San Nicandro, Vieste, Lesina e Vico del Gargano. I danni registrati risultano interessare tra il 30% e l’80% delle colture di zucche, ortaggi, vigneti e oliveti.

Da giorni il maltempo imperversa sulla Puglia: cascate d’acqua a San Giovanni Rotondo

I violenti nubifragi che si sono verificati in queste ore – secondo quanto si legge su “Foggiacittaaperta.it – risultano essere solamente gli ultimi episodi in ordine di tempo che hanno interessato la zona. Nei giorni scorsi, infatti, vi sono state delle violente grandinate ad Apricena, Poggio Impariale, Lesina, Serracapriola, San Severo. Inoltre, si è verificata una tromba d’aria tra San Severo e San Marco in Lamis, in provincia di Foggia, oltre all’alluvione che – stando a quanto riferito da Coldiretti Puglia – ha generato delle vere e proprie cascate d’acqua a San Giovanni Rotondo.