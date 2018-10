Nubifragio nel salernitano: strade allagate e moltissimi disagi. Oggi ancora qualche pioggia

Nubifragio nel salernitano: strade allagate e moltissimi disagi – Nelle ultime 48 ore, la perturbazione ha interessato con forza il sud Italia, con l’isolamento di una goccia fredda in quota proprio sui mari meridionali della penisola e violente precipitazioni tra isole e sud. La Calabria è stata la regione più colpita dal maltempo, dove purtroppo si contano anche delle vittime ma anche la Puglia, la Sicilia e la Campania sono state colpite con forza e ancora adesso piove praticamente sul bagnato. Un violento nubifragio nella giornata di ieri ha interessato il salernitano, con strade allagate e disagi in tutto il comune, dal centro alla periferia fino ai rioni collinari. Moltissimi gli interventi dei Vigili del Fuoco, anche in pieno centro città, dove sono servite ore per liberare strade e sotto passi completamente allagati. Nel capoluogo sono stati allagati anche i sottopassi di via Limongelli, via Zanotti Bianco e via Rocco Cocchia ma numerose zone sono finite sott’acqua. […]