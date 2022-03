PREVISIONI METEO domani 15 marzo: alta pressione in rimonta con tempo stabile in ITALIA, solo isolate piogge

Situazione sinottica europea

Espansione di un campo di alta pressione sul Mediterraneo centrale che si va ad unire con un altro anticiclone presente sull’Europa orientale, il tutto con massimi al suolo intorno a 1035 hPa. Una circolazione depressionaria con aria fredda in quota affonda invece tra Penisola Iberica e nord Africa con un minimo di pressione al suolo intorno a 1005 hPa. Vasta e profonda circolazione depressionaria tra Groenlandia e Islanda con valori minimi al suolo fino a 955 hPa.

Previsioni meteo per domani, 15 marzo

Al Nord: Al mattino nuvolosità compatta su tutte le regioni ma con deboli fenomeni associati solo sulle Alpi occidentali. Al pomeriggio nuvolosità in transito alternata a locali schiarite ma con tempo asciutto ovunque. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli nuvolosi su tutti i settori, deboli piogge sulla Liguria. Temperature minime e massime in aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-orientali. Mari mossi o molto mossi.

Previsioni meteo per domani, 15 marzo

Al Centro: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni ma con nuvolosità in transito, a tratti anche compatta. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con cieli poco o irregolarmente nuvolosi e tempo asciutto. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime e massime stabili o in aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-orientali. Mari poco mossi o mossi.