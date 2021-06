PREVISIONI METEO domani 2 giugno 2021: nuvole in transito in ITALIA con locali piogge, vediamo dove

Campo di alta pressione sulla Scandinavia con valori massimi al suolo fino a 1030 hPa. Un promontorio anticiclonico prova ad estendersi anche sul Mediterraneo centro-occidentale con valori massimi al suolo intorno a 1020 hPa. Circolazione depressionaria con aria più fredda in quota Balcani ma anche sulla Danimarca dove è presente una goccia fredda. Vasta e profonda circolazione depressionaria tra Groenlandia e Islanda con valori al suolo intorno a 1000 hPa.

Al Nord: Al mattino cieli nuvolosi al Nord-Ovest con piogge su Piemonte e Alpi centro-occidentali, asciutto altrove con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio piogge su tutto l’arco alpino, Appennino settentrionale e Liguria, asciutto altrove con cieli sereni o poco nuvolosi. Migliora in serata con cieli sereni o poco nuvolosi e residui piovaschi su Alpi orientali Temperature minime in generale aumento e massime in calo al Nord-Ovest e in aumento sui restanti settori. Venti deboli o moderati dai quadranti orientali o sud-orientali. Mari mossi o molto mossi.

Al Centro: Al mattino nubi sparse sulle regioni tirreniche con tempo asciutto, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio nubi in aumento e piogge sui rilievi tra Lazio e Abruzzo. In serata tempo asciutto con prevalenza di cieli sereni o parzialmente nuvolosi. Temperature minime in aumento e massime in calo su versante tirrenico e in aumento altri settori. Venti deboli o moderati dai quadranti orientali sud-orientali. Mari poco mossi o quasi calmi.