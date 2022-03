PREVISIONI METEO domani 23 marzo: anticiclone avanti tutta con sole e clima più mite in Italia

Situazione sinottica europea

Anticiclone che si estende tra Mediterraneo ed Europa centro-occidentale con massimi al suolo fino a 1030 hPa tra Polonia e Ucraina. Questo porta tempo per lo più asciutto in Italia con sole prevalente. Circolazione depressionaria con aria fredda in quota presente sul Mediterraneo orientale e che influenza ancora parzialmente le nostre regioni meridionali. Flusso perturbato che scorre alle latitudini più elevate con una serie di minimi di bassa pressione profondi fino a 995 hPa. Goccia di aria fredda proveniente dal flusso atlantico in discesa verso Penisola Iberica e nord Africa.

Previsioni meteo per domani, 23 marzo

Al Nord: Al mattino tempo stabile con sole prevalente su tutte le regioni. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con cieli soleggiati su tutti i settori. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni ovunque. Temperature minime e massime in rialzo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.

Al Centro: Al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni. Al pomeriggio non sono previste variazioni con cieli soleggiati su tutti i settori. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con totale assenza di nuvolosità. Temperature minime e massime in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-occidentali. Mari poco mossi o mossi.