PREVISIONI METEO domani 24 agosto: MALTEMPO in estensione al sud, con PIOGGE e TEMPORALI

Situazione sinottica europea

Anticiclone delle Azzorre previsto in risalita fin verso i paesi Britannici con massimi fino a 1030 hPa. Una saccatura d’aria instabile si estende sull’italia da una vasta zona depressionaria situata sull’europa settentrionale a ridosso dei paesi scandinavi, con valori pressori previsti fino a 1010 hPa. Un’altro centro di bassa pressione si trova nel mezzo dell’oceano atlantico a sud della Groenlandia con un minimo di 995 hPa.

Previsioni meteo per domani, 24 agosto

Al Nord: Al mattino cieli in prevalenza sereni, con possibili rovesci sulle Alpi piemontesi. Instabilità diffusa al pomeriggio, salvo su delta del Po e pianure di Friuli, Veneto e Romagna dove i cieli si manterranno prevalentemente soleggiati. Residue piogge in serata sull’arco alpino, asciutto altrove con cieli poco o irregolarmente nuvolosi. Temperature minime in diminuzione, massime in rialzo al nord-est, in calo altrove. Venti deboli di direzione variabile. Mari mossi o molto mossi.

Previsioni meteo per domani, 24 agosto

Al Centro: Tempo stabile al mattino con cieli sereni o irregolarmente nuvolosi, specie tra Lazio, Marche e Abruzzo. Al pomeriggio temporali sparsi con possibili fenomeni fin sulle pianure di Lazio, Abruzzo, Umbria e Marche. In serata cieli in prevalenza poco o irregolarmente nuvolosi, con ancora possibili piogge sui settori Appenninici. Temperature minime e massime stabili o in diminuzione. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.