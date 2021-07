PREVISIONI METEO domani 29 luglio: l’alta pressione porta sole e caldo sull’ITALIA, qualche temporale sulle Alpi

Situazione sinottica europea

Vasta circolazione depressionaria sull’Europa centro-occidentale e Atlantico settentrionale con un minimo di pressione al suolo intorno a 995 hPa sulla Penisola Scandinava. Il flusso instabile ad essa collegato lambisce anche l’Italia portando acquazzoni e temporali sull’arco alpino e aria calda africana al Sud dove è presente un campo di alta pressione sub-tropicale con valori di pressione al suolo intorno a 1015 hPa. Robusto anticiclone delle Azzorre sul basso Atlantico e centrato sulle omonime Isole e con massimi di pressione al suolo intorno ai 1025 hPa.

Al Nord: Al mattino prevalenza di cieli sereni con qualche addensamento tra delta del Po e Liguria. Al pomeriggio instabilità sulle Alpi, con locali temporali; stabile altrove. In serata residue piogge tra Piemonte, Trentino e Triveneto, ampi spazi di sereno altrove. Temperature minime stabili o in lieve calo e massime in aumento. Venti deboli dai quadranti orientali. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Centro: Al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni su tutte le regioni, qualche nube bassa sul litorale Toscano. Al pomeriggio nessuna variazione con cieli soleggiati ovunque. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto con prevalenza di cieli sereni. Temperature minime e massime stazionarie o in lieve aumento. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.