PREVISIONI METEO domani 3 maggio: instabilità pomeridiana attiva in ITALIA con acquazzoni e temporali su questi settori

Situazione sinottica europea

Anticiclone delle Azzorre che si estende sull’Atlantico con massimi di pressione al suolo intorno a 1025 hPa poco a nord delle omonime Isole. Saccatura depressionaria con aria più fredda in quota posizionata sulla Penisola Iberica, dove è presente un minimo al suolo intorno a 1010 hPa. Correnti più fresche in quota interessano anche il Mediterraneo centrale portando instabilità pomeridiana in Italia. Flusso perturbato che scorre alle latitudini più elevate con un minimo di pressione al suolo intorno a 990 hPa a nord-est della Scandinavia e uno intorno a 1005 hPa sull’Islanda.

Previsioni meteo per domani, 3 maggio

Al Nord: Al mattino nuvolosità irregolare al Nord-Ovest con deboli fenomeni specie sul Piemonte, maggiori schiarite al Nord-Est. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali sparsi specie su Alpi e Appennino, più asciutto su coste e pianure. In serata residue precipitazioni su Alpi e su Piemonte e Liguria, variabilità asciutta altrove. Temperature minime e massime stabili o in aumento. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o quasi calmi.

Previsioni meteo per domani, 3 maggio

Al Centro: Al mattino nubi sparse sui settori tirrenici ma con tempo asciutto, maggiori schiarite altrove. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge e temporali sparsi sulle zone interne, variabilità asciutta altrove. In serata fenomeni in esaurimento ovunque con nuvolosità e schiarite. Temperature minime in calo e massime in aumento. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o quasi calmi.

Previsioni meteo per domani, 3 maggio

Al Sud e sulle Isole: Al mattino nubi sparse su tutte le regioni ma con tempo per lo più asciutto, salvo deboli pioviggini sulla Sardegna. Al pomeriggio instabilità nelle zone interne con piogge e temporali sparsi, più asciutto altrove. In serata tempo asciutto ma con ancora molte nubi in transito. Temperature minime in calo e massime stabili o in lieve rialzo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.

