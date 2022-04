PREVISIONI METEO domani 4 aprile: tempo in miglioramento in ITALIA salvo residue precipitazioni

Situazione sinottica europea

Vasta e profonda struttura depressionaria posizionata sulla Scandinavia con valori minimi di pressione al suolo fino a 980 hPa. Una saccatura depressionaria si allunga anche tra Penisola Iberica e nord Africa con valori minimi al suolo fino a 1000 hPa. Questa porta correnti umide sull’Italia con molte nuvole ma pochi fenomeni. Anticiclone delle Azzorre che si estende sull’Atlantico con valori massimi al suolo intorno a 1025 hPa poco a nord-est delle omonime Isole.

Previsioni meteo per domani, 4 aprile

Al Nord: Al mattino nuvolosità irregolare su tutti i settori ma con tempo asciutto, deboli fenomeni solo sulle Alpi orientali. Al pomeriggio locale instabilità su Alpi centro-orientali e Appennino settentrionale dove avremo fenomeni sparsi, nuvolosità e schiarite altrove. In serata tempo stabile su tutte le regioni con nubi sparse e ampie schiarite. Neve fin verso i 500-1000 metri. Temperature minime e massime stabili o in aumento. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.

Previsioni meteo per domani, 4 aprile

Al Centro: Al mattino molte nuvole in transito su tutte le regioni ma senza fenomeni di rilievo associati. Al pomeriggio non sono attese variazioni con tempo stabile e cieli irregolarmente nuvolosi su tutti i settori. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ma con nuvolosità in transito alternata a schiarite. Temperature minime e massime stabili o in aumento. Venti deboli dai quadranti orientali o sud-orientali. Mari poco mossi o mossi.